На VII научно-практической конференции ВМФ обсудили перспективы военного кораблестроения

ЦАМТО, 21 декабря. В Санкт-Петербурге на базе Военного учебно-научного центра ВМФ России завершила работу VII научно-практическая конференция, на которой был детально рассмотрен комплекс вопросов надводного и подводного кораблестроения.

Второй день конференции был посвящен совместной работе представителей Главного командования ВМФ, Военного учебно-научного центра ВМФ и представителей промышленности по тематическим секциям.

Подводя итоги конференции, главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев отметил, что VII научно-практическая конференция достигла своей цели.

"Мы выработали единый взгляд на перспективу кораблестроения, развития средств вооружения в тесном взаимодействии с представителями оборонно-промышленного комплекса. Недосказанности нет. Есть ясное понимание того, что общие усилия Главного командования ВМФ, руководителей проектно-конструкторских организаций, судостроительных и судоремонтных предприятий продолжат тесное взаимодействие в интересах укрепления Военно-морского флота, который, как известно, был, есть и будет океанским", – заявил главнокомандующий ВМФ России.

Выступая перед участниками конференции, В.Королев также отметил, что способность ВМФ действовать на значительном удалении от баз сегодня не вызывает сомнения ни у кого. ВМФ участвует в крупномасштабных межвидовых учениях, а также выполняет задачи военно-морского присутствия во всех широтах. И корабли, и подводные лодки ВМФ России уже не раз доказали, что способны выполнять задачи любой сложности.

"Военно-морской флот активно пополняется новыми кораблями. Только на этой неделе в состав ВМФ включены головной малый ракетный корабль "Мытищи", головной патрульный корабль "Василий Быков", спасательное буксирное судно. 25 декабря в состав ВМФ с зачислением в списки Тихоокеанского флота будет принят корвет проекта 20380 "Громкий". В ближайшие два дня выйдет на испытания, построенный на "Северной верфи" фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов". На следующей неделе в состав гидрографической службы войдет большой гидрографический катер проекта 23340 "Георгий Зима", – проинформировал В.Королев.

Также главнокомандующий ВМФ довел до участников конференции свое решение о проведении в Адмиралтействе еженедельного "Инновационного часа", в ходе которого будут оперативно обсуждаться вопросы работы по оснащению Военно-морского флота кораблями дальней океанской зоны, многофункциональными кораблями, атомными и неатомными подводными лодками, а также вопросы ремонта и модернизации кораблей ВМФ на предприятиях ОПК.

VII научно-практическая конференция по вопросам военного кораблестроения проходила в ВУНЦ ВМФ под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Владимира Королева. В ней приняли участие начальники ведущих управления Главного командования ВМФ, командование Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, руководство проектно-конструкторских организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также руководители профильных научно-исследовательских институтов.

Участники пленарных заседаний, проводимых в рамках первого дня научно-практической конференции, рассмотрели ряд направлений развития подводного и надводного кораблестроения в интересах Военно-морского флота, а также обсудили основные аспекты выполнения программы кораблестроения до 2050 года.

Программа второго дня конференции была посвящена работе ее участников по секциям.

Во вступительном слове к участникам конференции адмирал В.Королев отметил, что целью работы форума является выработка Военно-морским флотом и представителями промышленности единого подхода в работе по оснащению подводных и надводных сил на ближнесрочную и долгосрочную перспективы.

"Конференция дает нам прекрасную возможность сверить часы и развивать дальнейшее взаимодействие между ВМФ, научными организациями, проектно-конструкторскими бюро, предприятиями, задействованными в строительстве и оснащении кораблей и подводных лодок различных классов", – подчеркнул главнокомандующий ВМФ России.

"Все составляющие Военно-морского флота активно развиваются, динамично развивается и научно-технический прогресс в военно-морской сфере", – цитирует В.Королева Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.