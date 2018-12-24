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24.12.2018
ЦАМТО

Первый полет обновленного беспилотника "Альтиус" состоится в мае-июне 2019 года

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Альтиус-М
Прототип российского беспилотника "Альтиус-М".
Источник изображения: Facebook

ЦАМТО, 21 декабря. Беспилотник большой продолжительности полета "Альтиус" в обновленном виде совершит первый полет в мае-июне 2019 года, сообщил 20 декабря замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе рабочего визита в Татарстан.

По словам замглавы военного ведомства, наблюдается небольшое отставание в работах по срокам, но оно будет ликвидировано, первый полет планируется уже в первом полугодии следующего года.

А.Криворучко особо подчеркнул, что работа по этому беспилотнику находится на "серьезном контроле Министерства обороны".

Модель ударного беспилотника большой продолжительности полета "Альтиус" была впервые представлена в качестве экспериментальной модели на форуме "Армия-2015". Тогда сообщалось, что он способен нести до 2 т боевой нагрузки на дальность до 10 тыс. км, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

21.12.2018
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