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21.12.2018
N+1

Пилотируемый 18-роторный мультикоптер получил спасательный парашют

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LIFT Aircraft
18-роторный пилотируемый дрон компании LIFT Aircraft.
Источник изображения: LIFT Aircraft / YouTube

Американский стартап LIFT Aircraft представил 18-роторный пилотируемый дрон для коротких полетов. Каждый двигатель мультикоптера получает энергию от отдельного аккумулятора, а в случае отказа всех двигателей пассажира спасет автоматически раскрываемый парашют. Компания уже провела пилотируемые испытания аппарата, и планирует начать перевозку пассажиров в начале 2019 года, сообщает New Atlas.


За последние несколько лет ряд стартапов и даже крупных компаний из авиационной отрасли, таких как Airbus, представили свои проекты небольших электрических летательных аппаратов, которые способны производить вертикальные взлет и посадку, а также перевозить одного или нескольких пассажиров. Многие разработчики ставят своей конечной целью создание беспилотного аэротакси, перевозящего пассажиров в городе и за его пределами. Однако это технологически сложная задача, в рамках которой разработчикам необходимо создать надежный и эффективный автопилот, обеспечить безопасность полета даже в случае отказа критических систем, а также создать достаточно эффективные моторы и аккумуляторы, обеспечивающие полет на относительно дальние расстояния. Пока разработчикам таких аппаратов обычно удается соблюсти лишь часть этих требований, поэтому некоторые компании решили начать с более простой задачи — создания пилотируемого аппарата для коротких полетов с одним человеком.


Компания LIFT Aircraft представила свою версию такого летательного аппарата — одноместный 18-роторный мультикоптер Hexa. Он имеет несколько значительных конструктивных отличий от аналогичных аппаратов. Одно из них заключается в том, что разработчики решили повысить отказоустойчивость всей системы, установив под каждым из моторов отдельный аккумулятор. Компания утверждает, что аппарат может безопасно сесть, даже при отказе шести из 18 двигателей. Кроме того, отдельные аккумуляторы для каждого мотора позволили уменьшить вес благодаря отсутствию множества кабелей, идущих от единого аккумулятора.



Помимо возможности безопасной посадки при отказе трети двигателей, мультикоптер также оборудован парашютом ParaZero BRS, который автоматически обнаруживает аномальное ускорение при падении. Разработчики утверждают, что парашют успевает раскрыться даже при падении с высоты десяти метров.


В центре дрона располагается кабина пилота, установленная между блоком роторов и четырьмя опорами для посадки на землю или воду. Дрон способен поднимать в воздух одного человека с массой не более 113 килограммов, а масса самого аппарата составляет 196 килограммов. Несмотря на достаточно небольшую массу, дрон способен проводить в воздухе всего 10-15 минут, поэтому разработчики позиционируют его прежде всего как средство развлечения, и планируют продавать билеты на полеты по цене 150-250 долларов. Аппарат может совершать взлет, посадку и горизонтальный полет в режиме автопилота, но также оснащен контролером и планшетом для ручного управления


Мультикоптер Hexa.
Источник: Lift Aircraft

Поскольку масса Hexa составляет менее 600 килограммов, он подпадает под класс сверхлегких летательных аппаратов по классификации Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Это позволяет использовать аппарат без лицензии пилота, но также накладывает ряд ограничений, в том числе запрет на полеты над населенной местностью. Компания уже испытала аппарат с пилотом на борту, и планирует начать перевозить пассажиров в марте 2019 года на фестивале SXSW.

Схему с 18 электромоторами так же использовала компания Volovopter, однако ее аппарат — это аэротакси, предназначенное для автономной перевозки двух пассажиров по городу. Первый пилотируемый полет аппарата VC200 состоялся в 2016 году, а летом 2017 года компания начала испытывать его в Дубае, где она планирует развернуть коммерческий сервис аэротакси.


Григорий Копиев

12.12.2018
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Страны
США
Компании
Airbus
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