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21.12.2018
Российская газета

Ракетный зонт: "Стрела-10" надежно защитит Донбасс от авиации ВСУ

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ЗРК "Стрела-10"
ЗРК "Стрела-10".
Источник изображения: rg.ru

Воинские части самопровозглашенных народных республик Донбасса готовы дать адекватный отпор агрессивным действиям киевских силовиков.

В появившемся в Сети репортаже Народной милиции ЛНР продемонстрирована боевая учеба различных подразделений.

В настоящее время на полигонах находятся реактивные дивизионы с установками залпового огня БМ-21 "Град", 100-мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", а также 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и буксируемые орудия Д-30.

Днем и ночью оттачивают свое ратное мастерство мотострелки и танкисты. На видео показаны маневрирующие основные боевые танки Т-64БВ.



В связи с угрозой применения ВСУ самолетов фронтовой авиации и боевых вертолетов особое внимание уделяется средствам ПВО. У народной милиции имеются зенитные ракетные комплексы "Стрела-10",выполненные на шасси знаменитой "мотолыги" - легкого тягача МТ-ЛБ. Эта бронированная машина отличается высокой надежностью и хорошей подвижностью. Она может плавать и развивать по шоссе скорость до 60 км/ч.

Установка вооружена четырьмя зенитными ракетами. Каждая из них весит более 42 кг. Они могут уничтожать цели, летящие со скоростью до 415 м/c на встречных курсах и 310 м/с на догонных.

Высота поражения от 25 м до 3-3,5 км. Дальность: от 0,8-1,2 до 5 км.

Внутри машины размещается дополнительный боекомплект, насчитывающий еще 4 ракеты. В качестве самообороны установлен 7,62-мм пулемет ПК. Боевая масса -12,3 т. Экипаж- 3 человека.

Кроме самолетов и вертолетов, "Стрела-10" способна эффективно поражать и беспилотные летательные аппараты различных типов.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

20.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Гвоздика
Град РСЗО
МТ-ЛБ
Стрела-10
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