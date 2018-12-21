Выход для Сирии

Военный эксперт Антон Лавров — о возможных последствиях свертывания военного присутствия США в арабской республике

Анонсированный США вывод войск из Сирии, казалось бы, не должен привести к серьезному изменению военного баланса. Размещенный там контингент из пары тысяч спецназовцев Сил специальных операций, артиллеристов морской пехоты, логистических и разведывательных подразделений, а также летного персонала уже год не участвует в серьезных боевых действиях против ИГИЛ (организация запрещена в России. — "Известия").

Террористическая группировка потеряла почти все свои территории и ресурсы еще в прошлом году под совместным напором сирийской армии и курдо-арабской коалиции, поддержанной США. Конечно, полностью она еще не уничтожена. Разрозненные отряды численностью в десятки и сотни человек продолжают сопротивление в труднодоступных районах Сирии. Даже в плодородной долине Евфрата сегодня всё еще идут бои за последние обрывки территории некогда огромного псевдохалифата. Предстоит еще и многолетняя борьба с террористическим подпольем.

Но реальной целью сохранения присутствия военных США в Сирии давно уже стала не борьба с террористами, а выполнение роли живого щита для дружественных наземных сил. Весной этого года войскам США и Франции даже пришлось выдвинуться на линию, разделяющую турецкую зону оккупации и курдские территории. Тогда это предотвратило начало наступления Турции и подконтрольных ей отрядов оппозиции на Манбидж. Наносимые США под предлогом "защиты своего персонала на земле" авиаудары несколько раз останавливали наступление правительственных сил на курдов и "Новую сирийскую армию". После того как они лишатся такого щита, в Сирии произойдут серьезные изменения.

Самые большие из них ожидаются на курдских территориях. "Сирийские демократические силы" (СДС) – коалиция курдских и арабских отрядов — продолжают контролировать около трети территории страны на северо-востоке Сирии. За прошедшие два года они получили для борьбы с ИГИЛ огромное количество военной помощи от США. Им переданы минометы, современные противотанковые управляемые ракеты, сотни единиц легкой авто- и бронетехники, горы боеприпасов. Но все это не поможет против сосредоточенной атаки Турции. Она уже объявила о намерении задействовать в ближайшее время против сирийских курдов десятки тысяч собственных солдат и пушечного мяса из подконтрольных отрядов боевиков.

Перед курдами и арабами за Евфратом вновь встает проблема выбора будущего. В прошлом году вмешательство США предотвратило их сближение с правительством. Без прямой поддержки и защиты со стороны американских сил они останутся один на один и против Турции, и против правительственных сил. Это вновь дает надежду на то, что курды выберут путь политического урегулирования с властями страны и восстановления территориальной целостности Сирии. Альтернативой будет новый продолжительный конфликт с Турцией и расширение ее зоны оккупации.

В еще более сложной ситуации окажутся последние осколки "Новой сирийской армии", окопавшиеся у пограничного перехода Эт-Танф. В пустынной местности этот анклав оппозиции существует только благодаря прямой вооруженной защите США. В прошлом году они дважды наносили авиационные удары по наступающим в сторону Эт-Танфа правительственным и союзническим силам. Эти откровенно агрессивные действия проводились под предлогом необходимости защиты расположенного там американского персонала. Без такой поддержки судьба анклава будет быстро решена.

Выход США из Сирии никак не отразится на Идлибе. Их контакты с обосновавшимся там клубком умеренных и не слишком умеренных исламистов давно разорваны. Достаточного влияния на ситуацию в провинции не имеет даже Турция, как показали последние события. Рано или поздно этот гнойник все равно придется ликвидировать, и сделано это будет скорее всего хирургическим путем - военной операцией.

Выход США из Сирии стал неожиданностью для союзников. Кроме американских войск в районах, контролируемых СДС, присутствуют также небольшие контингенты спецназа Англии и Франции. Их численность оценивается в несколько сотен бойцов и влияние на ситуацию не так велико. Пока эти страны не заявили о намерении вслед за США покинуть Сирию.

Тем не менее, без поддержки своего могущественного союзника их нахождение там становится бессмысленным. В одиночку они ситуацию контролировать не смогут. Можно ожидать, что после ухода США они задержатся там ненадолго.

Понятно, что полный вывод войск США должен привести к серьезным изменениям в течении многолетнего конфликта в Сирии. Но Трамп уже не в первый раз объявляет о таком намерении. Тем не менее, все предыдущие попытки успешно торпедировались его политическими и военными оппонентами.

Вот и сейчас заявленный срок в 100 дней для вывода двухтысячного контингента явно избыточен. Это попытка военных из Пентагона максимально оттянуть реализацию плана и начало наступления Турции. Вполне возможно, что им удастся уговорить своего верховного главнокомандующего сохранить хотя бы уменьшенное присутствие Сил специальных операций, обосновывая это необходимостью борьбы с ИГИЛ. Любое обострение ситуации в стране или серьезная контратака террористической группировки сильно помогут им со срывом планов президента.

Но даже в случае полного вывода войск из Сирии США сохранят возможности влияния на ситуацию в стране и регионе. Все необходимые силовые и политические инструменты для этого у них есть. Продолжатся воздушные удары авиации и беспилотников с многочисленных баз, расположенных в Катаре, Турции и Ираке.

Антон Лавров — военный эксперт

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции