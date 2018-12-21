Новейший летающий радар А-100 совершил второй полет в рамках испытаний

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 совершил свой второй полет в рамках летно-конструкторских испытаний, все системы отработали штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех").

"В ходе полета были проверены аэродинамические характеристики самолета и работоспособность авионики. Машина продемонстрировала штатное поведение на всех режимах полета: самолетные системы и система управления двигателями отработали в соответствии с заданными параметрами и готовы к проведению дальнейших этапов испытаний", - сказали в холдинге.

Генеральный конструктор АО "Концерн "Вега" (головной разработчик А-100, входит в "Росэлектронику") член-корреспондент РАН Владимир Верба отметил, что работы по испытаниям А-100 идут в соответствии с графиком в плановом режиме.

"В новом поколении летающих радаров удалось воплотить результаты самых передовых фундаментальных исследований в области радиолокации и информационных технологий. Для А-100 использованы технические решения, основанные на современной электронной компонентной базе, высокопроизводительных вычислительных средствах, последних достижениях отечественной радиоэлектроники. Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для ее обработки, а также автоматизированных рабочих мест операторов. Выполняемые работы по созданию нового комплекса направлены на достижение боевых и летно-технических характеристик А-100, значительно превышающих как отечественные, так и зарубежные аналоги", - сказал Верба.

Самолет А-100 многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения нового поколения, разрабатываемого в рамках ОКР "Премьер", создан на базе самолета Ил-76МД-90А кооперацией предприятий в составе АО "Концерн "Вега", АО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и ряда других организаций оборонно-промышленного комплекса страны.

На А-100 установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении. Кроме этого, авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные объекты, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.