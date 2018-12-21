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21.12.2018
РИА Новости

Новейший летающий радар А-100 совершил второй полет в рамках испытаний

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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100.
Источник изображения: © Фото : ТАНТК им. Г.М. Бериева

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 совершил свой второй полет в рамках летно-конструкторских испытаний, все системы отработали штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех").

"В ходе полета были проверены аэродинамические характеристики самолета и работоспособность авионики. Машина продемонстрировала штатное поведение на всех режимах полета: самолетные системы и система управления двигателями отработали в соответствии с заданными параметрами и готовы к проведению дальнейших этапов испытаний", - сказали в холдинге.

Генеральный конструктор АО "Концерн "Вега" (головной разработчик А-100, входит в "Росэлектронику") член-корреспондент РАН Владимир Верба отметил, что работы по испытаниям А-100 идут в соответствии с графиком в плановом режиме.

"В новом поколении летающих радаров удалось воплотить результаты самых передовых фундаментальных исследований в области радиолокации и информационных технологий. Для А-100 использованы технические решения, основанные на современной электронной компонентной базе, высокопроизводительных вычислительных средствах, последних достижениях отечественной радиоэлектроники. Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для ее обработки, а также автоматизированных рабочих мест операторов. Выполняемые работы по созданию нового комплекса направлены на достижение боевых и летно-технических характеристик А-100, значительно превышающих как отечественные, так и зарубежные аналоги", - сказал Верба.

Самолет А-100 многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения нового поколения, разрабатываемого в рамках ОКР "Премьер", создан на базе самолета Ил-76МД-90А кооперацией предприятий в составе АО "Концерн "Вега", АО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и ряда других организаций оборонно-промышленного комплекса страны.

На А-100 установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении. Кроме этого, авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные объекты, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

20.12.2018
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Продукция
А-100 ДЛРО
Ил-476
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5 комментариев
№1
21.12.2018 06:35
Разработка проекта комплекса ведется в соответствии с Указом Президента России от 28 апреля 2004 г. По состоянию на 2010 г. рассматривалось два варианта самолетов-носителей оборудования комплекса - на самолетах Ил-76 и Ан-124. В 2011 г. выбор сделан в пользу модификации Ил-76 - перспективного транспортного самолета Ил-76-МД-90А.
По планам до 2020 г. планируется построить 39 самолетов ДРЛОиУ А-100.
К 2020 вместо 39 сдадут один?
http://dfnc.ru/katalog-vooruzhenij/spetsialnaya-aviatsiya/a-100/
0
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№2
21.12.2018 06:58
м-да работа идёт ОЧЕНЬ медленно.
Хотя комплекс сложный и этого стоило ожидать.
0
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№3
21.12.2018 07:22
Это понятно, что доработки и импортозамещение идут непосредственно по ходу работы. Вопрос в том сколько допустимо ждать. А это сильно зависит от того, как будет происходить преемственность.
Если предатели в правительстве мечтают, вместо программы закупок до 27-го года, начать секвестр ВПК, то могут вообще начать тихий саботаж... Но если напряжённость будет нарастать, а потребность в таких самолётах не будет вовремя удовлетворена, то это сильно отразится на наших возможностях.
0
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№4
21.12.2018 09:17
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
По планам до 2020 г. планируется построить 39 самолетов ДРЛОиУ А-100. К 2020 вместо 39 сдадут один?
Что ж вы такой недоверчивый, написано же:
Цитата
Генеральный конструктор АО "Концерн "Вега" (головной разработчик А-100, входит в "Росэлектронику") член-корреспондент РАН Владимир Верба отметил, что работы по испытаниям А-100 идут в соответствии с графиком в плановом режиме.
Раз написано - значит не врут. Тут вам не Америка и не Украина, здесь только правда!
+1
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№5
21.12.2018 14:36
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
По планам до 2020 г. планируется построить 39 самолетов ДРЛОиУ А-100.
Крайне маловероятно, что такое количество построят даже к 2030г....
А вообще при таких темпах в 2020г. А-100 совершит четвертый испытательный полет!
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