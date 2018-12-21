Войти
21.12.2018
РИА Новости

Эксперт рассказал об опасности в случае снижения контроля над вооружением

479
0
0
Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: © Depositphotos / curraheeshutter

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Использование ядерных зарядов малой мощности способно вылиться в полномасштабный обмен ядерными баллистическими ракетами, считает эксперт клуба "Валдай", директор программы "Россия и ядерное нераспространение" в профильной экспертной организации - ПИР-Центре Андрей Баклицкий.

Ранее президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг заявил, что снижение порога применения ядерных вооружений, то есть их применение в тактических целях, как предлагают некоторые военные теоретики на Западе, может привести к глобальной катастрофе.

"Если вы начнете применять ядерное оружие, произойдет эскалация, которая пусть не сразу, но выйдет на стратегический уровень. И если даже начнется с зарядов небольшой мощности, все это закончится полномасштабным обменом ядерными баллистическими ракетами", - заявил эксперт РИА Новости.

Он пояснил, что внешне ракеты с малым и с большим зарядом не различаются. Россия, прежде чем отреагировать, скорее всего оценит, какой заряд несет ракета - но для таких стран, как КНДР, ситуация может сложиться иначе, считает специалист.

"Для нее разница между тем, что размещено на ракете, может быть фатальной, и эта неопределенность может подтолкнуть Северную Корею к тому, чтобы нанести свой ядерной удар, опасаясь, что против нее использовано ядерное оружие, направленное на уничтожение всего ее ядерного потенциала", - сказал Баклицкий.

Эксперт полагает, что само заявление Путина - "это заявление о том, что не надо пытаться играть в эту игру, не надо пытаться снижать порог, это не закончится хорошо".

Он также согласен с мнением президента, что в мире недооценивается возможность начала ядерной войны. "Применения ядерного орудия военного в мире не было с 1945 года, но это не значит, что его не будет никогда или его не может быть. И конфликты между Россией и странами НАТО, между Россией и США имеют потенциально ядерное развитие", - заявил эксперт.


20.12.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
07.08.2017
Конгресс США официально назначил Россию противником Америки
03.12.2015
Может ли российско-американская напряженность перерасти в ядерное противостояние?
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
26.12.2012
Бессрочные договоренности по РСМД
19.01.2011
Состоится ли проект ЕвроПРО?
18.01.2007
Генерал Гареев: Россия меняет свою военную доктрину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.12 15:12
  • 1
Модернизированный Т-80БВМ сможет стрелять снарядами с обедненным ураном
  • 21.12 15:11
  • 2
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 21.12 15:06
  • 1
В Виннице началось производство патронов
  • 21.12 15:01
  • 2
Первый полет модернизированного Ту-22М3М состоится до конца года
  • 21.12 14:54
  • 13
Шойгу заявил, что модернизированный Ту-160М произвел пуск 12 ракет Х-101 в ноябре
  • 21.12 14:46
  • 18
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 21.12 14:46
  • 10
В России признали вину за провал МиГ-29К в Индии
  • 21.12 14:36
  • 5
Новейший летающий радар А-100 совершил второй полет в рамках испытаний
  • 21.12 14:11
  • 6
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 21.12 13:49
  • 6
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 21.12 13:40
  • 8
Торпеды вместо ракет?! Да сколько можно...
  • 21.12 12:55
  • 13
Россия представила новую подлодку водоизмещением более 10 тысяч тонн и способностью перевозить до 80 управляемых снарядов
  • 21.12 11:55
  • 1
Компания Arquus поставила Сухопутным войскам Франции 500-ю легкую небронированную машину VT4
  • 21.12 11:38
  • 21
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 21.12 10:02
  • 20
Как будет выглядеть новый пистолет для армии: эксклюзивные фото