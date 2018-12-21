Эксперт рассказал об опасности в случае снижения контроля над вооружением

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Использование ядерных зарядов малой мощности способно вылиться в полномасштабный обмен ядерными баллистическими ракетами, считает эксперт клуба "Валдай", директор программы "Россия и ядерное нераспространение" в профильной экспертной организации - ПИР-Центре Андрей Баклицкий.

Ранее президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг заявил, что снижение порога применения ядерных вооружений, то есть их применение в тактических целях, как предлагают некоторые военные теоретики на Западе, может привести к глобальной катастрофе.

"Если вы начнете применять ядерное оружие, произойдет эскалация, которая пусть не сразу, но выйдет на стратегический уровень. И если даже начнется с зарядов небольшой мощности, все это закончится полномасштабным обменом ядерными баллистическими ракетами", - заявил эксперт РИА Новости.

Он пояснил, что внешне ракеты с малым и с большим зарядом не различаются. Россия, прежде чем отреагировать, скорее всего оценит, какой заряд несет ракета - но для таких стран, как КНДР, ситуация может сложиться иначе, считает специалист.

"Для нее разница между тем, что размещено на ракете, может быть фатальной, и эта неопределенность может подтолкнуть Северную Корею к тому, чтобы нанести свой ядерной удар, опасаясь, что против нее использовано ядерное оружие, направленное на уничтожение всего ее ядерного потенциала", - сказал Баклицкий.

Эксперт полагает, что само заявление Путина - "это заявление о том, что не надо пытаться играть в эту игру, не надо пытаться снижать порог, это не закончится хорошо".

Он также согласен с мнением президента, что в мире недооценивается возможность начала ядерной войны. "Применения ядерного орудия военного в мире не было с 1945 года, но это не значит, что его не будет никогда или его не может быть. И конфликты между Россией и странами НАТО, между Россией и США имеют потенциально ядерное развитие", - заявил эксперт.