"Адмиралтейские верфи" начали строительство ледостойкой платформы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Церемония резки металла для строительства ледостойкой самодвижущейся платформы проекта 00903 "Северный полюс" для исследования Северного Ледовитого океана состоялась в четверг на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщает предприятие.

"АО "Адмиралтейские верфи" приступило к строительству дрейфующей ледостойкой самодвижущейся платформы проекта 00903, которой пророчат прорыв в изучении Арктики … На "Адмиралтейских верфях" состоялась торжественная церемония резки металла на будущую платформу", - говорится в сообщении.

К настоящему времени выполнен и утвержден аванпроект судна (проектировщик – АО КБ "Вымпел"), закуплена первая партия металла, начата процедура закупки основного оборудования. Совместно с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом проведены испытания макета платформы в ледовом бассейне.

По словам генерального директора АО "Адмиралтейские верфи" Александра Бузакова, "Северный полюс" станет еще одним проектом предприятия, не имеющим аналогов ни в отечественном, ни в мировом судостроении.

"Он продолжит наши славные традиции создания уникальных кораблей для исследования Арктики, заложенные более 60 лет назад, когда началось строительство атомного ледокола "Ленин". Есть много примеров тому, как "Адмиралтейские верфи" справлялись с самыми сложными задачами, оправдывая доверие своих заказчиков. Уверен, что не подведем мы и в этот раз", - сказал Бузаков, слова которого приводятся в сообщении.

По словам заместителя руководителя Росгидромета Наталии Радьковой, благодаря объединенным усилиям "Адмиралтейских верфей", КБ "Вымпел" и Росгидромета полярники получат уникальное, современное, комфортное и безопасное судно для новых открытий и достижений.

Контракт на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" для Росгидромета был подписан в апреле 2018 года.

Строительство платформы "Северный полюс" реализуется в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ. Ледостойкая платформа предназначена для проведения круглогодичных комплексных научных исследований в Северном Ледовитом океане. Фактически, это полярная станция с функционалом научно-исследовательского центра, которая будет в течение двух лет без захода в порт дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана.

Нестандартная яйцевидная форма корпуса платформы "Северный полюс" позволит минимизировать воздействие льда на платформу, а сталь редкой марки обеспечивает повышенную прочность в соответствии с ледовым классом судна.

Всесезонная научно-исследовательская платформа со встроенным оборудованием сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола, принимать на свою вертолетную площадку тяжелые вертолеты типа Ми-8АМТ. Длина платформы составит до 83,1 метра, ширина — 22,5 метра, водоизмещение — около 10,39 тысячи тонн, мощность энергетической установки — 4,2 тысячи кВт, скорость — не менее 10 узлов.