Войти
21.12.2018
bmpd.livejournal.com

Первое испытание новой китайской баллистической ракеты подводных лодок JL-3

627
0
0

Как сообщает со ссылкой на неназываемых представителей министерства обороны США небезызвестный Билл Герц в материале "China Flight Tests New Submarine-Launched Missile", опубликованном 18 декабря 2018 года на веб-ресурсе freebeacon.com , в конце ноября 2018 года Китай провел первое испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты для подводных лодок JL-3 (Julong-3, "Цзюйлан-3"). По американским данным, испытание прошло успешно.

Китайская опытовая ракетная дизель-электрическая подводная лодка проекта 032 (бортовой номер "201"), прошедшая переоборудование с установкой, предположительно, новой ракетной шахты большей длины для перспективных китайских баллистических ракет подводных лодок JL-3. Снимок сделан на судостроительно-судоремонтном предприятии Dalian Liaonan Shipyard в Даляне в июле 2017 года. Предположительно, с данной лодки был произведен первый испытательный запуск ракеты JL-3 22.11.2018 (с) Jane's

Согласно американским оценкам, твердотопливная ракета JL-3, которой должны быть оснащены китайские атомные ракетные подводные лодки следующего поколения (предположительно обозначаемые как проект 096), имеет межконтинентальную дальность (до 12-14 тысяч км) и способна нести до десяти разделяющихся головных частей индивидуального наведения. Ввод в строй головной китайской ПЛАРБ нового поколения ожидается к середине 2020-х годов.

Китай объявлял, не сообщая подробностей, о проведении пяти испытательных запусков неназываемых ракет в период с 20 по 23 ноября, при этом 22 ноября закрывалась морская зона для "военных учений" в районе около Даляня.

Испытательный пуск ракет JL-3, предположительно, был произведен с китайской опытовой дизель-электрической ракетной лодки проекта 032. Как уже сообщалось, эта лодка (бортовой номер 201") была введена в строй в 2012 году, а в 2017 году прошла модернизацию на на судостроительно-судоремонтном предприятии Dalian Liaonan Shipyard в Даляне (точнее, в Люйшуне - бывшем Порт-Артуре - сейчас входящим в состав Даляня), предположительно, для проведения испытаний нового типа баллистических ракет, с установкой в задней части ограждения выдвижных устройств лодки новой ракетной шахты большей длины, чем прежде, которая теперь серьезно "выдается" по высоте.

Со стороны bmpd напомним, что первая китайская БРПЛ JL-1 была впервые успешно запущена из под воды 12 октября 1982 года с переоборудованной дизель-электрической подводной лодки советского проекта 629 (проект 031, бортовой номер "200"). Твердтопливная ракета JL-1 имела стартовую массу 14,7 тонн, длину 10,4 м, дальность стрельбы от 1700 до 2500 км и моноблочную боевую часть. Ракетами JL-1 была оснащена первая китайская ПЛАРБ проекта 092, введенная в строй в единственном числе в 1983 году (бортовой номер "406", имела 12 ракетных шахт) и осуществившая первый успешный запуск ракеты JL-1 15 сентября 1987 года. Номинально ПЛАРБ проекта 092 до сих пор находится в составе ВМС НОАК, хотя по большинству оценок не является боеготовым кораблем.

Следующая китайская БРПЛ JL-2 была впервые запущена в ходе испытаний с дополнительно переоборудованной подводной лодки проекта 629 (проект 031, бортовой номер "200") в январе 2001 года.Ракета JL-2 имеет стартовую массу 42-45 тонн, длину 13 м, дальность полета от 7400 до 8000 км и способна нести либо моноблочную боевую часть, либо три или четыре разделяемые головные части индивидуального наведения. Ракетами JL-2 оснащаются китайские ПЛАРБ второго поколения проекта 094 (имеющие по 12 ракетных шахт), головная из которых вышла на испытания в 2009 году и была введена в строй ВМС НОАК в 2010 году. К настоящему времени, судя по последним сообщениям, в состав ВМС НОАК введено уже пять лодок проекта 094. Первый запуск ракеты JL-2 с головной лодки данного типа был осуществлен в 2009 году.

20.12.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
Военные учения
Похожие новости
26.09.2017
AFT-10: китайский конкурент израильских "Спайков"
26.06.2015
Ведущая «Вестей КАМАЗа» Людмила Трейстман будет делать тягачи для ядерных ракет
30.05.2013
Военная авиация Бангладеш на защите родины
19.09.2012
Качество против количества
10.10.2011
Бизнес на дирижаблях
26.09.2011
Военная импотенция НАТО: победа, ставшая поражением
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.12 15:13
  • 3
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 21.12 15:12
  • 1
Модернизированный Т-80БВМ сможет стрелять снарядами с обедненным ураном
  • 21.12 15:06
  • 1
В Виннице началось производство патронов
  • 21.12 15:01
  • 2
Первый полет модернизированного Ту-22М3М состоится до конца года
  • 21.12 14:54
  • 13
Шойгу заявил, что модернизированный Ту-160М произвел пуск 12 ракет Х-101 в ноябре
  • 21.12 14:46
  • 18
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 21.12 14:46
  • 10
В России признали вину за провал МиГ-29К в Индии
  • 21.12 14:36
  • 5
Новейший летающий радар А-100 совершил второй полет в рамках испытаний
  • 21.12 14:11
  • 6
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 21.12 13:49
  • 6
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 21.12 13:40
  • 8
Торпеды вместо ракет?! Да сколько можно...
  • 21.12 12:55
  • 13
Россия представила новую подлодку водоизмещением более 10 тысяч тонн и способностью перевозить до 80 управляемых снарядов
  • 21.12 11:55
  • 1
Компания Arquus поставила Сухопутным войскам Франции 500-ю легкую небронированную машину VT4
  • 21.12 11:38
  • 21
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 21.12 10:02
  • 20
Как будет выглядеть новый пистолет для армии: эксклюзивные фото