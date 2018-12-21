Первое испытание новой китайской баллистической ракеты подводных лодок JL-3

Как сообщает со ссылкой на неназываемых представителей министерства обороны США небезызвестный Билл Герц в материале "China Flight Tests New Submarine-Launched Missile", опубликованном 18 декабря 2018 года на веб-ресурсе freebeacon.com , в конце ноября 2018 года Китай провел первое испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты для подводных лодок JL-3 (Julong-3, "Цзюйлан-3"). По американским данным, испытание прошло успешно.

Китайская опытовая ракетная дизель-электрическая подводная лодка проекта 032 (бортовой номер "201"), прошедшая переоборудование с установкой, предположительно, новой ракетной шахты большей длины для перспективных китайских баллистических ракет подводных лодок JL-3. Снимок сделан на судостроительно-судоремонтном предприятии Dalian Liaonan Shipyard в Даляне в июле 2017 года. Предположительно, с данной лодки был произведен первый испытательный запуск ракеты JL-3 22.11.2018 (с) Jane's

Согласно американским оценкам, твердотопливная ракета JL-3, которой должны быть оснащены китайские атомные ракетные подводные лодки следующего поколения (предположительно обозначаемые как проект 096), имеет межконтинентальную дальность (до 12-14 тысяч км) и способна нести до десяти разделяющихся головных частей индивидуального наведения. Ввод в строй головной китайской ПЛАРБ нового поколения ожидается к середине 2020-х годов.

Китай объявлял, не сообщая подробностей, о проведении пяти испытательных запусков неназываемых ракет в период с 20 по 23 ноября, при этом 22 ноября закрывалась морская зона для "военных учений" в районе около Даляня.

Испытательный пуск ракет JL-3, предположительно, был произведен с китайской опытовой дизель-электрической ракетной лодки проекта 032. Как уже сообщалось, эта лодка (бортовой номер 201") была введена в строй в 2012 году, а в 2017 году прошла модернизацию на на судостроительно-судоремонтном предприятии Dalian Liaonan Shipyard в Даляне (точнее, в Люйшуне - бывшем Порт-Артуре - сейчас входящим в состав Даляня), предположительно, для проведения испытаний нового типа баллистических ракет, с установкой в задней части ограждения выдвижных устройств лодки новой ракетной шахты большей длины, чем прежде, которая теперь серьезно "выдается" по высоте.

Со стороны bmpd напомним, что первая китайская БРПЛ JL-1 была впервые успешно запущена из под воды 12 октября 1982 года с переоборудованной дизель-электрической подводной лодки советского проекта 629 (проект 031, бортовой номер "200"). Твердтопливная ракета JL-1 имела стартовую массу 14,7 тонн, длину 10,4 м, дальность стрельбы от 1700 до 2500 км и моноблочную боевую часть. Ракетами JL-1 была оснащена первая китайская ПЛАРБ проекта 092, введенная в строй в единственном числе в 1983 году (бортовой номер "406", имела 12 ракетных шахт) и осуществившая первый успешный запуск ракеты JL-1 15 сентября 1987 года. Номинально ПЛАРБ проекта 092 до сих пор находится в составе ВМС НОАК, хотя по большинству оценок не является боеготовым кораблем.

Следующая китайская БРПЛ JL-2 была впервые запущена в ходе испытаний с дополнительно переоборудованной подводной лодки проекта 629 (проект 031, бортовой номер "200") в январе 2001 года.Ракета JL-2 имеет стартовую массу 42-45 тонн, длину 13 м, дальность полета от 7400 до 8000 км и способна нести либо моноблочную боевую часть, либо три или четыре разделяемые головные части индивидуального наведения. Ракетами JL-2 оснащаются китайские ПЛАРБ второго поколения проекта 094 (имеющие по 12 ракетных шахт), головная из которых вышла на испытания в 2009 году и была введена в строй ВМС НОАК в 2010 году. К настоящему времени, судя по последним сообщениям, в состав ВМС НОАК введено уже пять лодок проекта 094. Первый запуск ракеты JL-2 с головной лодки данного типа был осуществлен в 2009 году.