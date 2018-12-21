Черноморский флот подготовил план действий в кризисных ситуациях после провокации Украины

К разрешению ситуации в Керченском проливе привлекались различные подразделения, отметили в Южном военном округе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 декабря. /ТАСС/. План реагирования Черноморского флота на кризисные ситуации разработан штабом Южного военного округа после ноябрьского инцидента с участием военных кораблей Украины в Керченском проливе.

Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы округа.

"Разработан план реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота с привлечением подразделений 4-й армии ВВС и ПВО, согласованный с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым и Краснодарскому краю, по защите и охране государственной границы в границах Республики Крым", - цитирует пресс-служба выступление врио начальника административно-территориального управления штаба округа полковника Тимура Рязанова на итоговом совещании представителей силовых структур и федеральных органов исполнительной власти.

Он отметил, что к разрешению кризисной ситуации в Керченском проливе "непосредственно привлекались различные подразделения военного округа", что послужило поводом для разработки такого плана.

25 ноября, три корабля военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело.

Члены экипажей - 24 гражданина Украины - были арестованы. Всем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ"). В настоящее время все военные моряки находятся в СИЗО Москвы.