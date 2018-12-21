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21.12.2018
ТАСС

Ветераны Волгограда: бывшее Качинское училище может стать базой для суворовского училища

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Суворовцы
Многие генералы и адмиралы начинали свой путь с суворовского или нахимовского училища. Как знать, может быть, на фото – будущий министр обороны России.
Источник изображения: МО РФ

Председатель Совета ветеранов города Александр Струков добавил, что на территории бывшего училища есть все необходимые условия

ВОЛГОГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Бывшее Качинское высшее военное авиационное училище в Волгограде могло бы стать основой для создания суворовского училища. Такое мнение выразил ТАСС председатель Совета ветеранов войны, военной службы и правоохранительных органов Волгограда Александр Струков.

На ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Волгограда обратился к главе государства с просьбой подумать о возможном восстановлении Качинского училища, которое было закрыто в 1998 году. Президент обещал рассмотреть такую возможность.

"Позиция ветеранского сообщества - если не возродить Качинское училище, то использовать его базу для создания в Волгограде суворовского училища. Это будет и патриотизм, и воинское, нравственное воспитание, ... чтобы мальчишки... росли настоящими мужчинами, защитниками", - сказал Струков.

Он напомнил, что с идеей создать суворовское училище ветераны обращались к президенту во время его визита в Волгоград 2 февраля 2018 года на празднование 75-летия победы в Сталинградской битве. "Идея его создать была давно. Это отличный шанс на базе бывшего летного училища создать суворовское", - отметил председатель совета. Он считает, что на территории бывшего училища есть все необходимые условия.

С 1954 года Качинское высшее военное авиационное училище располагалось в Волгограде. За всю историю в нем было подготовлено 352 Героя Советского Союза и России, 120 военных заслуженных летчиков, 12 маршалов авиации, пять летчиков-космонавтов. По постановлению правительства РФ на базе Армавирского и Качинского авиационных военных училищ создали Армавирский авиационный военный ордена Ленина Краснознаменный институт.

Сейчас на территории бывшего училища располагается одна из воинских частей 20-й мотострелковой бригады.

20.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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