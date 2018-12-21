Первый полет обновленного беспилотника "Альтиус" состоится в мае-июне 2019 года

Замглавы военного ведомства особо подчеркнул, что работа по этому беспилотнику находится на "серьезном контроле министерства обороны"

КАЗАНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Беспилотник большой продолжительности полета "Альтиус" в обновленном виде совершит первый полет в мае-июне 2019 года. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в ходе рабочего визита в Татарстан.

"Проект двигается. С [главой республики] Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым] проводили совещание, смотрели результаты... Есть небольшое отставание, но мы сейчас его будем наверстывать, поэтому эта работа точно будет выполнена. Первый полет мы планируем примерно на май-июнь уже в обновленной комплектации", - сказал Криворучко.

Замглавы военного ведомства особо подчеркнул, что работа по этому беспилотнику находится на "серьезном контроле министерства обороны".

Ранее, 19 декабря, в эфире телеканала "Звезда" Криворучко сообщил, что разработка "Альтиуса" продолжается с другим подрядчиком, а в 2019 году БПЛА поднимется в воздух. До этого стало известно о приостановке работ над созданием аппарата и передаче наработок по этому проекту из ОКБ имени М. П. Симонова Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА).

Разведывательный беспилотник большой продолжительности полета "Альтиус" был впервые представлен в качестве экспериментальной модели на форуме "Армия-2015". "Альтиус" должен был нести до 2 тонн боевой нагрузки на дальность до 10 тыс. км.