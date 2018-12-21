Крейсер "Петр Великий" поразил учебную подводную цель противолодочными ракетами

Как уточнили на флоте, цель имитировала атомную подводную лодку условного противника

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" провел успешные учебные стрельбы в Баренцевом море и поразил подводную цель, говорится в распросртаненном в четверг в сообщении пресс-службы Северного флота.

"Флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" успешно выполнил стрельбу противолодочными ракетами по подводной цели в назначенных полигонах флота в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

Как уточнили на флоте, цель имитировала атомную подводную лодку условного противника. "По данным объективного контроля, стрельба была проведена в штатном режиме, цель поражена с заданной точностью", - отметили в пресс-службе.

Также в ходе учений экипаж крейсера отработал уклонение от торпедной атаки подводной лодки.

После завершения учений крейсер "Петр Великий" вернулся в Североморск.