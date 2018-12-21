Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" выйдет на испытания до конца недели

По словам адмирала Владимира Королева, в состав флота регулярно поступают новые корабли

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", построенный на "Северной верфи", выйдет на испытания до конца этой недели, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев на VII научно-практической конференции ВМФ.

"В ближайшие два дня выйдет на испытания построенный на "Северной верфи" фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", - сказал он.

По словам адмирала, в состав флота регулярно поступают новые корабли. На этой недели ВМФ РФ пополнили головной малый ракетный корабль "Мытищи", головной патрульный корабль "Василий Быков", спасательное буксирное судно. Кроме того, 25 декабря на службу в Тихоокеанский флот будет принят корвет проекта 20380 "Громкий". Кроме того, на следующей неделе в состав гидрографической службы войдет большой гидрографический катер проекта 23340 "Георгий Зима".