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21.12.2018
Военное обозрение

Балканы - новый виток борьбы НАТО за антироссийский плацдарм

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Когда североатлантические "ястребы" слышат это слово, то начинают потирать руки и пускать слюни. Когда же российские дипломаты и военные слышат это слово, у них начинает дергаться глаз. И слово это - Балканы… Пороховая бочка Европы.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Чиркает спичками около этой пороховой бочки не Россия, как преподносят на Западе, а НАТО, пытаясь укрепить ослабленные внутренними кризисами евро-атлантические структуры. Брексит, Дональд Трамп в качестве президента США и усиление европейских антиглобалистких сил вынуждает Североатлантический альянс искать новую подпитку для выживания. А пережить кризисы военный блок может только имея врага, ну или хотя бы его вообразить.

Убедив Прибалтику в ее "беззащитности" перед Россией, альянс принялся за Балканы. Несмотря на 11 лет протестов НАТО удалось затащить к себе Черногорию. Так же вопреки народным протестам и внутренним проблемам полным ходом идет вовлечение в блок Македонии и Албании. Американские дипломаты уже чуть ли не утверждают, что в середине следующего года начнется официальный процесс по их вступлению.

Основную сложность представляют для "ястребов" сербы, которые проживают в Сербии и Республике Сербской на территории Боснии и Герцеговины (БиГ). Чтобы расколоть более крепкий орешек – Сербию, в НАТО решили начать с малого, Сербской Республики в составе БиГ. На саммите НАТО 5 декабря была утверждена программа действий по вовлечению БиГ в альянс.

Глава Республики Сербской Милорад Додик, а сейчас и член верховного президиума страны, подчеркнул, что не позволит втянуть страну в НАТО. В Госдепе в свою очередь заявили, что "ответят на любые попытки дестабилизации в этой стране". Под этой "дестабилизацией" американцы понимают попытки уйти от их жесткого давления на внутриполитические процессы в БиГ. Милорад Додик, кстати, уже давно в санкционном списке США.

То, что Балканы скоро взлетят на воздух, а БиГ станет отправной точкой, не сомневаются уже практически нигде. В американском Bloomberg 13 декабря выходит статья под названием "Следующая война НАТО и России за сферы влияния развернется в самом расколотом из балканских государств", в которой речь идет о Боснии и Герцеговине. В России прошло заседание Совбеза, на котором основная тема даже не Украина, что было бы логично, а именно Балканы.

20.12.2018
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Страны
Албания
БиГ
Македония
Россия
Сербия
США
Украина
Черногория
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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