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21.12.2018
Военное обозрение

В DARPA сообщили, какой вид войск США последним получит боевые лазеры

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В DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона) выразили мнение о том, что средства авиации станут последними из тех, которые на вооружение получат боевые лазеры. Директор управления Стивен Уокер в интервью Washington Post заявил, что, безусловно, ВВС США были бы рады в скором времени оказаться оснащёнными боевыми лазерами, но есть целый ряд проблем.

Источник изображения: YouTube

По словам Уокера, американские разработчики пока не смогли добиться получения таких энергетических установок, вес и габариты которых были бы подходящими для использования на самолётах и вертолётах.

Уокер:

Проще говоря, они очень массивные. Выработка энергии для генерации лазерного импульса необходимой мощности, а также охлаждение всей системы – всё это лишний вес. В связи с этим средства нашей авиации будут последними из тех, которые получат боевой лазер в качестве вооружения.

Уокер при этом отметил, что они "очень близки к размещению боевых лазеров на кораблях". Такого рода испытания в ВМС США уже проводились. По словам руководителя проектов, именно ВМС станут первым видом войск, которые получат боевой лазер. Следующими станут сухопутные силы США. При этом Уокер отметил, что достаточно тяжело продвигаются работы по размещению боевых лазеров на грузовиках. В этой связи крайне высок интерес американской разведки к российскому комплексу "Пересвет", который уже поставлен на опытно-боевое дежурство.

Уокер:

DARPA работает на технологии твердотельного волоконного лазера, когда небольшие киловаттные волокна объединяются с целью получения более мощного пучка.

У Уокера журналисты поинтересовались, увидят ли в США варианты голливудских "лазерных пушек" в ближайшее время.

Уокер:

В кино всегда проще. Но, думаю, что нечто подобное мы представим в течение ближайших 10 лет.

20.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Пересвет
Компании
DARPA
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