Турчинов "объяснил", почему военное положение ввели на 5-й год войны

Секретарь СНБО Украины в интервью "ВВС News Україна" рассказал журналистам не только о готовности открывать огонь по российским кораблям и Крымскому мосту и не только о подготовке к новому "прорыву" из Чёрного в Азовское море, но и о том, почему военное положение в стране введено только сейчас.

Источник изображения: СНБО Украины

У Александра Турчинова поинтересовались, как вышло, что Украина говорит о войне уже более четырёх лет, а военное положение до сих пор не вводилось.

Турчинов на это заявил, что в течение 4-х с лишним лет шла "гибридная война", а после событий в районе Керченского пролива "Россия атаковала украинских военных при полных признаках своей ответственности".

Турчинов в интервью объявил, что военное положение на пятый год войны введено, так как "Россия подтвердила акт агрессии в Чёрном море", а также "подтвердила опознавательные знаки".

Турчинов:

По украинскому закону, в случае военной агрессии вводится военное положение.

Удивительная попытка оправдаться… По логике Турчинова, можно годами кричать о ведении войны, но при этом не вводить военное положение только потому, что Киев не разобрался в опознавательных знаках "противника".

Ответ Турчинова, на самом деле, предельно понятен. Не мог же он сообщить украинскому филиалу британского СМИ (британских спецслужб) о том, что военное положение не вводилось исключительно по той причине, что Киев опасался перекрытия кредитного вентиля и нового майдана. И как только от МВФ было получено подтверждение того, что транш поступит до конца года, Порошенко и пошёл на провокацию в Керченском проливе.

Напомним, что ранее украинским властям, утвердившим военное положение, на самой Украине посоветовали либо воевать, либо снять камуфляж, а не прикрывать свои политические интересы режимом ВП, введённым "почему-то" не по всей стране.

А в ответ на слова Турчинова в интервью "Би-Би-Си" украинские пользователи заметили:

Война гибридная, теперь и военное положение тоже какое-то гибридное.