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21.12.2018
Военное обозрение

Вьетнамские рыбаки "поймали" торпеду китайского производства

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Во вьетнамских СМИ опубликованы материалы, в которых говорится, что рыбакам одной из деревень провинции Фуйен достался крайне необычный улов. Заявлено, что к ним в сети попала торпеда китайского производства.

Источник изображения: sina.com.cn

СМИ Вьетнама утверждают, что ранее Китай никогда не демонстрировал такие торпеды, а потому "она крайне интересна с точки зрения реализованных на ней технологий".

Обращает на себя внимание тот факт, что торпеда была "выловлена" в целости и сохранности – на ней не видно сколько-нибудь серьёзных повреждений.

Источник изображения: sina.com.cn

Теперь во Вьетнаме пытаются выяснить, какому именно флоту торпеда принадлежала – ВМС Вьетнама или ВМС НОАК. Склоняются к первому варианту и "потере" торпеды в ходе учений вьетнамских военно-морских сил. По некоторым данным, ВМС страны в своё время закупили определённое количество таких торпед у КНР. Однако официально эта информация не подтверждена. Если закупки были, то вызывают недоумение заявления об "интересе к реализованным китайским технологиям". Логично, если все реализованные технологии уже успели изучить. Или всё-таки такие торпеды Китай Вьетнаму не продавал?

Определить принадлежность морского боеприпаса можно по его бортовому номеру, который отчётливо виден в хвостовой части торпеды.

Источник изображения: sina.com.cn

Сформированная комиссия выясняет, могла ли торпеда потерять ход именно в связи с тем, что её винт запутался в рыбацких сетях.

20.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Вьетнам
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