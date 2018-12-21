Канадский генерал пожаловался на "неприемлемую лексику" китайских пилотов

Канадские самолеты-разведчики не могут нормально проводить разведку в международном авиапространстве рядом с границей Северной Кореи, потому что им мешают китайские военные самолеты, заявил начальник штаба обороны Канады генерал Джонатан Вэнс, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

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Генерал пожаловался на китайских летчиков, которые "неприемлемо вели себя в воздушном пространстве". В пример он привел случай, произошедший еще в октябре этого года. По его словам, к разведывательному самолету ВВС Канады CP-140 Aurora, который наблюдал за морской акваторий в районе морских границ КНДР, слишком близко подлетали военные самолеты ВВС Китая. Они не только совершали различные маневры около канадского самолета, но "еще использовали ненормативную лексику" в радиоэфире. Генерал утверждает, что абсолютно в такие же ситуации попадали самолеты ВВС Австралии, Новой Зеландии и Японии, также патрулирующие границы Северной Кореи.

Необходимо отметить, что канадский самолет CP-140 Aurora направлен в район Корейского полуострова для контроля за исполнением санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР и ведет наблюдение для предотвращения возможных поставок в КНДР по морю нефтепродуктов, что запрещено санкциями Совбеза ООН. Кроме самолета, Канада отправила в этот район корабль и подводную лодку.