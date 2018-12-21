Войти
21.12.2018
Военное обозрение

В Виннице началось производство патронов

527
1
-1

На госпредприятии "Форт" в Виннице запущена линия полного цикла производства патронов для нужд Министерства внутренних дел Украины, сообщает пресс-служба украинского силового ведомства.

Источник изображения: МВД Украины, http://mvs.gov.ua

Линия запущена 19 декабря. В настоящее время изготавливаются патроны калибров 9х18мм (Makarov) и 9х19мм (Luger).

Как отметил глава МВД Арсен Аваков, эти патроны для пистолетов полицейских, нацгвардейцев и пограничников, то есть для всех структур МВД. Мощность запущенной линии снимает все проблемы с удовлетворением потребностей всей системы ВМД.

Источник изображения: МВД Украины, http://mvs.gov.ua

Мало того, часть продукции мы сможем передавать другим силовым органам или даже экспортировать,

добавил Аваков.

По данным ведомства, предприятие сможет производить 14 млн. боеприпасов указанных калибров в год. Со временем, на "Форте" будет построена еще одна линия по производству более мощных патронов для стрелкового оружия: от 5,45 мм до 14,5 мм.

Отмечается, что производство удалось запустить после выделения правительством 69 млн. гривен. На эти деньги было закуплено необходимое оборудование американского, чешского, польского и турецкого производства.

Источник изображения: МВД Украины, http://mvs.gov.ua

Пресс-служба напомнила, что единственный украинский завод по производству боеприпасов для стрелкового оружия, расположенный в Луганской области, в 2014 году отошел ополченцам.

Ранее на киевском заводе "Артем" запустили линию по производству артиллерийских снарядов. Оборудование было приобретено в Турции.

20.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Турция
Украина
Чехия
Похожие новости
31.08.2016
Чудо на Висле
22.12.2015
В тройку лидеров по поставкам ВиВТ в страны на постсоветском пространстве по периоду 2007-2014 гг. входят Россия, Израиль и Турция
09.10.2015
Украина получит от Запада военные технологии
13.05.2013
«Премьеры обязательно будут!»
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
05.02.2008
Анализ мирового рынка средних и больших БЛА в 2001-2010 гг. и на период до 2015 года
1 комментарий
№1
21.12.2018 15:06
Хохлы уже освоили производство мин, которые взрываются в миномёте, теперь осваивают производство патронов, которые будут разрывать оружие!
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.12 15:12
  • 1
Модернизированный Т-80БВМ сможет стрелять снарядами с обедненным ураном
  • 21.12 15:11
  • 2
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 21.12 15:06
  • 1
В Виннице началось производство патронов
  • 21.12 15:01
  • 2
Первый полет модернизированного Ту-22М3М состоится до конца года
  • 21.12 14:54
  • 13
Шойгу заявил, что модернизированный Ту-160М произвел пуск 12 ракет Х-101 в ноябре
  • 21.12 14:46
  • 18
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 21.12 14:46
  • 10
В России признали вину за провал МиГ-29К в Индии
  • 21.12 14:36
  • 5
Новейший летающий радар А-100 совершил второй полет в рамках испытаний
  • 21.12 14:11
  • 6
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 21.12 13:49
  • 6
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 21.12 13:40
  • 8
Торпеды вместо ракет?! Да сколько можно...
  • 21.12 12:55
  • 13
Россия представила новую подлодку водоизмещением более 10 тысяч тонн и способностью перевозить до 80 управляемых снарядов
  • 21.12 11:55
  • 1
Компания Arquus поставила Сухопутным войскам Франции 500-ю легкую небронированную машину VT4
  • 21.12 11:38
  • 21
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 21.12 10:02
  • 20
Как будет выглядеть новый пистолет для армии: эксклюзивные фото