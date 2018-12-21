В Виннице началось производство патронов

На госпредприятии "Форт" в Виннице запущена линия полного цикла производства патронов для нужд Министерства внутренних дел Украины, сообщает пресс-служба украинского силового ведомства.

Источник изображения: МВД Украины, http://mvs.gov.ua

Линия запущена 19 декабря. В настоящее время изготавливаются патроны калибров 9х18мм (Makarov) и 9х19мм (Luger).

Как отметил глава МВД Арсен Аваков, эти патроны для пистолетов полицейских, нацгвардейцев и пограничников, то есть для всех структур МВД. Мощность запущенной линии снимает все проблемы с удовлетворением потребностей всей системы ВМД.

Источник изображения: МВД Украины, http://mvs.gov.ua

Мало того, часть продукции мы сможем передавать другим силовым органам или даже экспортировать,

добавил Аваков.

По данным ведомства, предприятие сможет производить 14 млн. боеприпасов указанных калибров в год. Со временем, на "Форте" будет построена еще одна линия по производству более мощных патронов для стрелкового оружия: от 5,45 мм до 14,5 мм.

Отмечается, что производство удалось запустить после выделения правительством 69 млн. гривен. На эти деньги было закуплено необходимое оборудование американского, чешского, польского и турецкого производства.

Источник изображения: МВД Украины, http://mvs.gov.ua

Пресс-служба напомнила, что единственный украинский завод по производству боеприпасов для стрелкового оружия, расположенный в Луганской области, в 2014 году отошел ополченцам.

Ранее на киевском заводе "Артем" запустили линию по производству артиллерийских снарядов. Оборудование было приобретено в Турции.