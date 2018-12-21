Джон Хербст: Украина сама отказалась от предложенных ей кораблей

Соединенные Штаты предлагали Украине "принять" несколько кораблей для Военно-морских сил страны, но у украинской стороны возникли какие-то проблемы и сложности с их принятием, рассказал в интервью украинскому еженедельнику "Новое время" экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст.

Источник изображения: US.Navy

Хербст заявил, что Соединенные Штаты, как и весь Запад, должны отреагировать на "агрессивные действия" России против украинских кораблей в Керченском проливе. По его словам, кроме введения санкций против Москвы, необходимо поставить вооруженным силам Украины "новое оружие", а также ввести обязательное патрулирование кораблей НАТО и ВМС США в восточной части Черного моря.

На вопрос, готовы ли США предоставить Украине корабли и противокорабельные ракеты, экс-посол отметил, что США ранее предлагали Киеву "некоторые корабли", но именно Украина сама создала сложности, которые не позволили ей "вооружиться американскими кораблями". При этом Хербст заявил, что украинскому флоту сейчас нужны небольшие патрульные корабли, вооруженные торпедами и ракетами.

Флот из 10-15 таких кораблей в Азовском море доставил бы России множество проблем

- заключил он.

Можно предположить, что Джон Хербст, когда говорил про "некоторые корабли", с которыми "возникли сложности у Киева", имел в виду устаревшие американские фрегаты типа Oliver Hazard Perry, произведенные в 1970-х годах. Два фрегата этого типа, выведенных из состава ВМС США в 2013-2015 годах, предлагались ВМС Украины. Как оказалось, США не впервые пытались продать Украине такие корабли, первый раз предложение было еще во время президентства Ющенко, но уже тогда от сделки отказались, заявив, что экономика страны "их просто не потянет".