У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
Владимир Путин проводит 14-ю пресс-конференцию. Прямые трансляции ведутся крупнейшими федеральными каналами и радиостанциями. Возможность задать свой вопрос получили более 1,7 тыс. журналистов не только из России, но и из других стран мира, включая так называемое дальнее зарубежье.
Источник изображения: Россия 1
Путин начал с освещения экономических показателей: За 10 месяцев ВВП подрос на 1,7%, промпроизводство – около 3% (прогноз), инвестиции в основной капитал – 4,1%, 2,6% - грузооборот и розничная торговля. Рост потребительского спроса – 0,5%. Безработица составила менее 5%. Профицит торгового запаса - 190 млрд долларов. ЗВР выросли на 7% - 464 млрд долларов. Профицитный бюджет – 2,1% ВВП. Продолжительность жизни в РФ с 72,7 до 72,9 года.
Первый вопрос был посвящён реализуемости национальных проектов. Журналистка поинтересовалась, насколько вероятно выполнение этих проектов.
Президент в очередной раз заявил, что нужен прорыв, для чего необходима и соответствующая организации работы. По словам Путина, тем, кто планировал до 2024 года, им и отвечать за реализацию.
Это ясно поставленные цели. Без постановки целей невозможно добиться результата. Всего 12 нацпроектов, включая образование, здравоохранение, науку, цифровую экономику. Есть вопросы, связанные с контролем над исполнением. Там есть проблемы, но над этими проблемами мы и работаем. А в чём фишка? Фишка в том, что программы федеральные, а решать в том числе и регионов. Некоторые говорят, что это невозможно. Пусть работают. Если считают, что не могут, значит пусть освободят места для работы других. Я рассчитываю на консолидированную работу федерального правительства и регионов.
Вопрос от Павла Зарубина (ВГТРК):
Кудрин заявил, что в реальности экономика растёт 10 лет всего на 1%. Это стагнация. Вы ставите задачу рывка. Для этого нужен рост в 4-5 раз выше. Но в правительстве заявляют, что более 2% рост в ближайшее время невозможно. Вы довольны командой Медведева?
Путин:
Неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Так у нас говорят. Ведь Алексей Леонидович (Кудрин) сам работал вице-премьером. Но я ему доверяю, он уважаемый человек. Но ведь были спады в мировой экономике. Спады были в 2008-2009 годах, в 2014-2015 годах. Просто так механически считать нельзя. Мы должны придать экономике инновационный характер. В целом – да (доволен командой Медведева).
Далее последовал вопрос о расформировании Краснознамённого Качинского училища.
Путин:
Я не очень понимаю, что там осталось от этого легендарного училища. Минобороны выстраивает подготовку кадров в зависимости от необходимости такой подготовки. Я посоветуюсь с представителями министерства обороны.
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
во внутренней политике он ни в коей мере не за народные интересы или просто не в курсе ситуации в странеСтранный вы какой-то. Конечно, он в курсе и гораздо лучше любого из нас осведомлён что и как на самом деле в стране. И вы до сих пор не знаете, что мы живём при капитализме, а эта система заточена в первую очередь, соответственно, для капиталистов, т.е. отражает интересы крупного бизнеса, а уже затем, по остаточному принципу - все остальные, т.е. народные интересы? Повелись вот на западный ширпотреб, сменили в 91-м году систему и обратного хода без революций не будет: СМИ, пропаганда, силовые структуры в руках у власти, работающей на интересы капиталистов. А революции у нас если и будут, то только как на Украине - по смене одних капиталистов на других, более лояльных Вашингтону, т.е интересы американских капиталистов будут на первом месте.
Кризисы, санкции - кому помогает государство? Только олигархам. А остальным: "Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!"
Да, при СССР много было проблем, но решать их надо было реформами. При Горбачёве появилась же гласность, появились кооперативы с частной собственностью - начинания были хорошими, вот только он слишком уж доверился заокеанским "друзьям", из-за боязни того, что они негативно отреагируют слишком расслабил спецслужбы - в результате попёрли межнациональные конфликты, а их надо было жёстко душить в зародыше и в том числе пропагандой во всех СМИ про дружбу народов. Китайская экономика вон как растёт и уже много лет и это под руководством коммунистов, и это при большой научно-технической отсталости по сравнению с достижениями СССР. У СССР могло получиться развиться гораздо лучше, учитывая лучшую науку, образование, гораздо большее количество природных ресурсов и отсутствие перенаселённости (Россия на втором месте в мире по средней плотности населения, меньше только в Гренландии - ресурсов на душу населения просто море, надо лишь суметь ими распорядиться). Уровень жизни мог бы быть как в Эмиратах, а то и выше за счёт развитости науки. Могли бы и в самом деле построить коммунизм без денег и с минимумом жуликов. Но...
Да, при СССР много было проблем, но решать их надо было реформами.Да не решили бы ничего реформами. СССР был обречён, как и куча империй до него. Ну не могли в рамках одной страны существовать почти по-европейски развитые прибалты и, скажем, Таджикистан, где ещё почти средневековье. СССР жил до тех пор, пока применялась активно железная дубинка. Как только Горбачев ослабил нажим,СССР посыпался.
И Китай вы приводите здесь зря. Китай, по большому счёту всё ещё дремучая страна. Сколько там ВВП на душу населения? До России ещё как до луны пешком, я уж о ФРГ или США не говорю.
И Китай вы приводите здесь зря. Китай, по большому счёту всё ещё дремучая страна.Я считаю, что это шутка дня ))))
Прям вот откровенно посмеялся.
Гугл говорит 8800 в китае
и 10700 в России по 2017 году, при том, что в 2013 был 16000 в России . Округлил копейки.
Ну если вы думаете, что это говорит о плохом состоянии Китая, то я посмеюсь еще раз.
Посмотрите тренды)) и графики, может поймете
Если не понимаете о чем речь, поясню ...