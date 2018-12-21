Ростех разрабатывает ослепляющее устройство "Филин"

Объединение "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработает устройство для создания визуально-оптических помех типа "Филин", предназначенное для применения силовыми структурами в ходе проведения специальных и контртеррористических операций, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Станция визуально-оптических помех "Грач" для защиты военных кораблей в ночное и сумеречное время. Источник изображения: http://bastion-opk.ru

За счет высокоинтенсивного светового излучения "Филин" способен временно ослепить противника и создать условия для его нейтрализации. Такой эффект достигается за счет частого изменения яркости светового потока, который, воздействуя на зрительные нервы, вызывает обратимое расстройство органов зрения.

Ослепленный противник лишается возможности вести прицельный огонь и следить за перемещением подразделений противоборствующей стороны.

По данным пресс-службы, эффективная дальность применения устройства составляет около 700 метров, ширина сектора воздействия – 10-15 градусов.

Данное нелетальное оружие основано на хорошо зарекомендовавшей себя технологии, которая используется на надводных кораблях ВМФ, сказал индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов.

По его словам, устройство может быть принято на вооружение Росгвардии и других силовых ведомств. Опытный образец будет готов в 2019 году.

Безопасность применения "Филина" подтверждена исследованиями Института мозга человека им. Н. Бехтеревой. Испытатели-добровольцы сообщали при испытаниях о "плавающем пятне света перед глазами", а также жаловались на потерю ориентации в пространстве и кратковременное головокружение.

Устройство создано на основе станции 5П-42 "Филин", которая применяется на кораблях ВМФ для подавления оптико-электронных и визуально-оптических каналов наблюдения и прицеливания. Применяется на дистанции до 5000 метров.