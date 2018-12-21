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21.12.2018
Военное обозрение

Президент прокомментировал сообщения о начале вывода войск США из Сирии

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Журналист из "Чигаго Трибьюн" Рэйчел Марсден поинтересовалась у президента России, что он думает по поводу заявлений Дональда Трампа о победе над ИГИЛ (*запрещено в РФ) и о выводе американских войск из Сирии. При этом журналистка отметила, не опасается ли Россия того, что США заменят свои войска "контрактными представителями". Судя по всему, речь идёт о частных военных компаниях, которые уже действуют в Сирии.

Источник изображения: Фейсбук

По словам президента, он согласен с президентом США. Террористическая группировка ИГИЛ*, как считает Владимир Путин, действительно побеждена. О том, кто к этому приложил больше усилий, президент говорить не стал.

Путин:

Если США приняли решение вывести контингент из Сирии, то это правильно. При этом в Афганистане американские войска присутствуют уже 17 лет, и каждый год Вашингтон заявляет о выводе.

Путин напомнил г-же Марсден о том, что военный контингент США в Сирии присутствует нелегитимно. США ввели войска в Сирию без приглашения официального правительства Сирии и без соответствующей санкции Совбеза ООН.

Напомним, что сообщения о начале вывода войск были сделаны накануне Белым домом. При этом было добавлено, что американские диппредставители покинут Сирию в течение 24 часов.

Прокомментировал Владимир Путин и вопрос по Крыму, по антикрымским санкциям.

Президент России обратил внимание на важную странность. По его словам, ряд стран считает воссоединение Крыма с Россией аннексией.

Путин:

Но если это аннексия, тогда за что против крымчан ввели санкции? А если это не аннексия, и санкции введены против людей, которые голосовали за воссоединение, то Запад должен сказать, что признаёт референдум.

20.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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