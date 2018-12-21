Стратегические бомбардировщики США вооружили ракетами LRASM

Компания Lockheed Martin объявила о начале поставок в ВВС США противокорабельных ракет большой дальности LRASM (Long Range Anti-Ship Missiles), сообщает Mil.Press FLOT.

Работы по созданию LRASM начались в 2009 году. После завершения всех этапов испытаний они поставлены на вооружение стратегического бомбардировщиков В-1В.

По словам главы проекта LRASM в компании Lockheed Martin Дэвида Хельса, присвоение ракете статуса оперативной готовности стало кульминацией успешного взаимодействия инженеров с ВВС и ВМС США.

Это событие служит прекрасным примером сотрудничества, которое позволяет осваивать новейшее вооружение в кратчайшие сроки,

добавил он.

Хельс рассказал, что ракета LRASM способна обнаруживать, идентифицировать и уничтожать морские цели среди групп кораблей даже при отсутствии GPS-сигнала и связи.

Дальность ее применения – до 930 км, вес боевой части – 450 кг. Предполагается, что одна ракета может потопить (сделать небоеспособным) корабль водоизмещением до 9 тыс. тонн.

Кроме того, боеприпасы прошли тесты на совместимость с пусковой установкой Mk.41 и в недалеком будущем могут заменить на кораблях ракеты "Гарпун", которые "потеряли свою актуальность в современных условиях".

Ракетами LRASM также планируется вооружить палубные истребители F/A и F-35С.

Напомним, сверхзвуковой B-1B "Лэнсер" может нести боевую нагрузку до 56 тонн. Разработан для маловысотного прорыва ПВО противника, что отличает его от бомбардировщика B-52.