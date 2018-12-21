Пробы с просверленного "Союза МС-09" передадут следствию в течение одного-двух дней

Речь идет, в частности, о кусках противометеоритной защиты

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Контейнеры с материалами с просверленного "Союза МС-09", в том числе соскобы с отверстия и куски противометеоритной защиты будут переданы следствию в течение одного-двух дней.

Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Контейнеры передадут следствию в течение одного-двух дней", - сказали в госкорпорации.

Пробы были доставлены на Землю капсулой с тремя членами экипажа МКС космонавтом Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и астронавтами NASA и Европейского космического агентства Сереной Ауньон и Александером Герстом, которая в 08:03 мск приземлилась в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).

В новость были внесены изменения (11:59 мск) - добавлена информация после второго абзаца