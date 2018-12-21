Первый полет модернизированного Ту-22М3М состоится до конца года

Проведенная опытно-конструкторская работа должна повысить точность навигации, уровень автоматизации управления машиной, а также упростить техобслуживание и предполетную подготовку

КАЗАНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Первый испытательный полет модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится в конце декабря. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения Казнского авиационного завода им. С. П. Горбунова.

"Мы сегодня увидели главное, что хотели проинспектировать, - это создание самолета Ту-22М3М. Самолет уже практически готов к полету. До конца года будет сделан первый вылет. Мы довольны результатом", - сказал Криворучко.

На Казанском авиазаводе замминистра проверил подготовку к первому полету новой машины. В частности, на предприятии продемонстрировали гонку двигателей с новой системой управления, после чего экипаж доложил об успешном проведении этого этапа предварительных испытаний.

Проведение опытно-конструкторской работы (ОКР) на самолете Ту-22М3М должно значительно расширить боевой потенциал парка этих бомбардировщиков, включая боевую эффективность и увеличение радиуса боевого применения. В Минобороны отметили, что установка нового оборудования и систем самолета позволит повысить точность навигации, уровень автоматизации управления машиной, упростит техобслуживание и предполетную подготовку.

В ходе ОКР строевые Ту-22М3 получат новейшую цифровую бортовую радиоэлектронику на российской элементной базе, современное навигационное, связное и прицельное оборудование, средства радиоэлектронной борьбы. На машинах применят новую систему управления двигателями и топливной автоматикой.

Также замминистра ознакомился с ходом работ по ремонту с модернизацией находящихся на предприятии строевых Ту-22М3 и стратегических ракетоносцев Ту-160. В завершение визита состоялось совещание, на котором Криворучко, другие представители военного ведомства и специалисты авиазавода обсудили текущие вопросы выполнения гособоронзаказа.