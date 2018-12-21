Страны НАТО "скинутся" на трастовые фонды для Украины

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите стран — участниц НАТО в Брюсселе. Архивное фото.

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Несколько стран НАТО решили выделить дополнительные средства для трастовых фондов, в рамках которых оказывается военная помощь Киеву. Об этом заявила вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Укринформ.

По словам политика, Норвегия предоставит незапланированные 140 тысяч евро для программы профессионального развития НАТО.

Кроме того, министр обороны Чехии подписал указ о выделении дополнительных средств для трастового фонда по логистике.

Германия сделает новый взнос в фонд по медицинской реабилитации украинских военнослужащих, добавила Климпуш-Цинцадзе.

Таким образом, трастовые фонды для помощи Киеву будут наполнены более чем на сто процентов, заключила вице-премьер.

Альянс начал создавать фонды помощи Украине летом 2014 года, участие в них носит добровольный характер.