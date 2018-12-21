Эксперт: США могут начать сопровождать украинские корабли в Черном море

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Если США примут решение провести операцию "с целью обеспечения свободы судоходства" в Черном море, они могут предоставить Киеву свои суда или обеспечить сопровождение украинских кораблей при проведении новых провокаций, считает доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Более 40 американских сенаторов в среду представили проект с призывом провести многонациональную операцию в Черном море с целью обеспечения свободы судоходства. Инициатива, в частности, предполагает "расширение возможностей украинских военных", особенно на море.

"Здесь два варианта. Первый – передать украинским военным какие-то американские суда. Но американцы, насколько я понимаю, опасаются такого сценария по одной простой причине. Если американские суда попадут в качестве трофея к России, это будет, кончено, тяжелым ударом по престижу американского оружия и американской техники", - заявил Фененко РИА Новости.

"И второй момент. Возможно, американцы примут практику конвоирования украинских судов. Например, если бы то, что мы увидели 25 ноября, произошло при одновременном вводе в Черное море американского некоего эсминца, который сопровождал бы украинские корабли. Это был бы для нас уже более опасный и неприятный сценарий", - добавил политолог.

Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Потенциальные участники

В качестве возможных союзников США, которых они могут привлечь к своей "многонациональной" операции, эксперт назвал Румынию и Болгарию.

"Безусловно, речь идет, прежде всего, о них, что на их территории может быть развернута американская военно-морская инфраструктура, тем более что Болгарию, начиная с 2004 года, американцы вообще рассматривают как своего ключевого союзника в том регионе, а отнюдь не Турцию. Может присоединиться Грузия, кстати сказать, при новом президенте, дать им в качестве присутствия порт Поти или Батуми. Ну и, конечно же, будут попытки стравить Россию и Турцию", - предположил Фененко.

Риски растут

Как подчеркивает эксперт, порог применения силы между Россией и США планомерно понижается, причем в Вашингтоне Черное море рассматривается как одна из передовых позиций для ограниченного военного конфликта с Москвой.

Теоретические сценарии горячего военного столкновения с Россией рассматриваются руководством США с 1995 года, а после грузино-южноосетинского конфликта 2008 года такая вероятность стала рассматриваться на практике, пояснил Фененко.

"Опасность велика, и она будет увеличиваться в ближайшие 10-15 лет, и необязательно на Черном море. Думаю, что между Россией и США вполне возможно возникновение ограниченного конфликта. При этом не надо думать, что ядерное оружие удержит нас от этого конфликта", - подытожил он.