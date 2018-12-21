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21.12.2018
ЦАМТО

В.Путин: сейчас мы наблюдаем развал международной системы сдерживания вооружений

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: EPA/ТАСС

ЦАМТО, 20 декабря. По сути, сейчас мы наблюдаем развал международной системы сдерживания вооружений, и возобновление гонки вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

По его словам, "после выхода Соединенных Штатов из Договора по противоракетной обороне, который являлся краеугольным каменеем в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружения, мы вынуждены были ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО. Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда. Таких систем оружия пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока нет".

"В этом смысле есть определенные преимущества. Но в целом в стратегическом балансе это просто элемент сдерживания и уравнивания паритетов. Это сохранение паритета, не более того", – отметил В.Путин.

"Сейчас делают еще один шаг – выходят из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что будет с этим? Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность" – подчеркнул президент.

То же самое, по словам В.Путина, "по Договору СНВ-III, в 2021 году он заканчивает существование. Никаких переговоров пока не ведется по этому вопросу. Не интересно, не нужно – ладно, мы проживем".

По словам В.Путина, "мы свою безопасность обеспечим. Мы знаем, как это сделать. Но в целом для человечества это очень плохо, потому что это подводит нас к очень опасной черте".

Как заявил В.Путин, "есть еще одно обстоятельство, на которое не могу не обратить внимание. Существует тенденция понижения порога применения. Есть идеи создать ядерные заряды малой мощности, и это уже не глобальное, а тактическое применение. Такие идеи звучат от некоторых аналитиков на Западе, что ничего страшного, можно и применить. Но снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе. Это – одна опасность сегодняшнего дня. Вторая – применение баллистических ракет в неядерном исполнении. Правда, американские партнеры вроде бы от этого отказались, но сама идея существует. А что это значит? Баллистическая ракета стартовала – в ядерном, неядерном исполнении. Система СПРН фиксирует старт, место старта и через несколько секунд определяет траекторию полета и возможную территорию падения головных частей. Это все на грани возможной ошибки, это ужасно, до этого нельзя доводить. Тем не менее, такая идея использования баллистических ракет в неядерном исполнении существует. Ну, из Мирового океана подводная лодка произвела пуск баллистической ракетой – она в ядерном или неядерном исполнении, пойди разберись. Это же очень опасная вещь. И все это муссируется, обсуждается, и это опасно".

"Но я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения, для того чтобы не доводить до крайности", – подчеркнул В.Путин.

20.12.2018
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Россия
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Путин Владимир
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