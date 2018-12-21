Казанский авиазавод начал производство первых модернизированных Ту-160 новой постройки

ЦАМТО, 20 декабря. Казанский авиазавод им. С.П.Горбунова начал изготовление первых модернизированных образцов Ту-160 новой постройки. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения предприятия.

"Сейчас уже идет изготовление первых образцов, оно началось. Безусловно, серийное производство будет налажено в ближайшее время. Дождемся первого полета, выполнения опытно-конструкторских работ, дальше уже будет принято решение о серийных поставках", – сказал журналистам А.Криворучко, отвечая на вопрос о возобновлении производства Ту-160.

Замминистра подчеркнул, что все работы идут в срок. "Работы ведутся, график есть, сроки выдерживаются. Здесь опасений на сегодня нет", – цитирует А.Криворучко агентство "РИА Новости".

Также при посещении авиазавода замминистра проинспектировал реконструкцию производственных фондов. "Посмотрели предприятие, довольны результатом. Федеральная целевая программа в части реконструкции и обновления фондов тоже выполняется", – отметил А.Криворучко.

По его словам, КАЗ им. Горбунова сейчас – это "стабильно работающее предприятие, имеющее заказ на длительную перспективу". Замминистра ознакомился с ходом работ по ремонту с модернизацией находящихся на предприятии строевых Ту-22М3 и стратегических ракетоносцев Ту-160.

В завершении визита состоялось совещание, на котором А.Криворучко, представители военного ведомства и специалисты авиазавода обсудили текущие вопросы выполнения гособоронзаказа.

Как напоминает "РИА Новости", в 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев Ту-160 на Казанском авиазаводе. 16 ноября 2017 года новый самолет был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. Благодаря модернизации эффективность Ту-160 должна увеличиться на 60%.