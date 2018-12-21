Филиппины приобретут в Турции ударные вертолеты Т-129 и корветы MILGEM

ЦАМТО, 20 декабря. Министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана и глава Секретариата оборонной промышленности (SSM) Турции Исмаил Демир 18 декабря подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны.

Как сообщает Philippine News Agency со ссылкой на пресс-секретаря МО Филиппин Арсенио Андолонга, подписание документа состоялось в штабе ВВС Филиппин на авиабазе "Вильямор" в г.Пасай.

Меморандум предусматривает возможность приобретения вооружений и военной техники в рамках заключения межправительственных соглашений между двумя странами. Кроме того, меморандум регламентирует взаимоотношения между Минобороны Филиппин и SSM по вопросам совместной разработки и совместному производству вооружений, а также оговаривает условия передачи оборонных технологий.

Как заявлено, на первом этапе начнутся переговоры по приобретению Вооруженными силами Филиппин ударных вертолетов Т-129 и корветов MILGEM турецкой разработки.

Как сообщил И.Демир в интервью турецким СМИ, Анкара также рассчитывает поставить филиппинским ВС беспилотные летательные аппараты, морские катера, танки и получить заказы на ремонт и модернизацию имеющейся военно-морской и бронетанковой техники.

Напомним, что Д.Лорензана 7 декабря заявил о выборе вертолета T-129 ATAK турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI) в рамках проекта закупки 8-10 ударных вертолетов.

Командующий ВМС Филиппин контр-адмирал Данило Р.Роделас в сентябре этого года подтвердил планы по приобретению 2 корветов, 6 патрульных кораблей и подводных лодок в рамках второго этапа программы модернизации Вооруженных сил Филиппин ("Второй горизонт"). Однако о выборе корвета турецкого проекта для этой программы до сих пор не сообщалось.