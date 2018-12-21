Россия начала поставки Лаосу танков T-72Б1 "Белый орел"

ЦАМТО, 20 декабря. Россия начала поставки модернизированных танков T-72Б1 под обозначением "Белый орел" Вооруженным силам Лаоса, сообщает Jane's Defence Weekly.

Согласно источнику издания, несколько дней назад во вьетнамский порт была отправлена крупная партия ОБТ T-72Б1 "Белый орел" (несколько десятков), откуда они будут доставлены в Лаос автотрейлерами.

Напомним, что предположения о заключении контракта между Россией и Лаосом появились после проведения соревнований по танковому биатлону в 2017 году.

В начале апреля 2018 года на одном из российских телеканалов был показан репортаж о визите министра обороны Лаоса генерал-лейтенанта Тянсамона Тяннялата на 61-й бронетанковый ремонтный завод под Санкт-Петербургом, в ходе которого он ознакомился с особенностями модернизированного танка Т-72Б1 "Белый орел".

Министр обороны Лаоса тогда заявил, что "танки и боевая техника Советского Союза сыграли в свое время важную роль в обеспечении защиты достижений революции в Лаосе и в настоящее время российское оружие по-прежнему имеет высокое качество". Это явно указывало на то, что Лаос готовится приобрести Т-72 для модернизации своей армии.

Делегации Лаосской народной армии в ходе "Танкового биатлона-2017" была представлена версия танка Т-72Б3, однако из-за высокой стоимости (3 млн. долл. за ед.) он приобретен не был. Как полагают, Лаос выбрал более дешевую версию – T-72Б1 "Белый орел".

Согласно источнику на 61-м бронетанковом ремонтном заводе, Лаосу поставляются ОБТ T-72Б1 "Белый орел" в той конфигурации, как и танки, переданные ВС Никарагуа в 2015 году.