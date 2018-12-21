Подразделения МТО ВС РФ в 2018 году перевезли более семи млн. тонн специальных грузов для нужд Минобороны России

ЦАМТО, 20 декабря. Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил РФ в 2018 году перевезли более семи миллионов тонн специальных грузов для нужд Минобороны России, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на военное ведомство.

"Свыше семи миллионов тонн воинских грузов различного назначения для обеспечения деятельности Вооруженных Сил было перевезено наземным, воздушным и водным видами транспорта в 2018 году", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, грузы доставлялись, в том числе, в зону арктического шельфа, на российские военные базы, находящиеся за рубежом, а также на авиабазу Хмеймим и порт Тартус в Сирии.

В целом для нужд войск было доставлено более 2 млн. тонн горюче-смазочных материалов, 85 млн. вещей и более 0,5 млн. тонн продовольствия, а также перевезено порядка 2,5 млн. военнослужащих. Кроме того, подразделения МТО отремонтировали и вернули в войска более 600 ед. подвижного железнодорожного состава, возвели 14 временных мостовых переходов общей длиной около трех тысяч метров.

Итоги деятельности системы МТО в 2018 году были подведены в ходе сборов руководящего состава органов военного управления МТО под руководством заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, передает "РИА Новости".