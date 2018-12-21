Передача ВМФ корвета "Громкий" проекта 20380 запланирована на 25-26 декабря

ЦАМТО, 20 декабря. Корвет "Громкий" проекта 20380 планируется передать ВМФ 25-26 декабря во Владивостоке, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя Амурского судостроительного завода.

"Передача корвета "Громкий" ВМФ РФ с зачислением в боевой состав Тихоокеанского флота планируется на 25-26 декабря. В этот день будет зачитан приказ главнокомандующего и поднят флаг, что и будет означать передачу корабля флоту", – сказал собеседник агентства.

По словам источника "РИА Новости", 19 декабря состоялось подписание представителями ВМФ и Амурского завода акта приема-передачи корабля.

"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Корабли этого проекта разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, артиллерийской поддержки морского десанта.