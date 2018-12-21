В состав общевойсковой армии ЗВО вошло подразделение специального назначения

ЦАМТО, 20 декабря. Отдельное подразделение специального назначение вошло в боевой состав общевойсковой армии Западного военного округа.

Военнослужащие пройдут дополнительную подготовку на базе бригады специального назначения в Тамбовской области. Разведчикам предстоит освоить усиленный курс боевой, огневой, специальной, инженерной, медицинской и другой подготовки.

На вооружение подразделения поставлены образцы стрелкового вооружения АК-74М, ВСС "Винторез", пистолеты Стечкина и Шпагина, винтовки АСВК "Корд".

Кроме того, подразделение укомплектовано специальными бронеавтомобилями "Тайфун-К", "Тигр", беспилотными летательными аппаратами для ведения воздушной разведки, а также парашютными системами с управляемым крылом типа "Мальва" и "Арбалет", сообщает пресс-служба Западного военного округа.