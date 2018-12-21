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21.12.2018
ЦАМТО

В состав общевойсковой армии ЗВО вошло подразделение специального назначения

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Бронированные автомобили "Тайфун-К"
Бронированные автомобили "Тайфун-К".
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 20 декабря. Отдельное подразделение специального назначение вошло в боевой состав общевойсковой армии Западного военного округа.

Военнослужащие пройдут дополнительную подготовку на базе бригады специального назначения в Тамбовской области. Разведчикам предстоит освоить усиленный курс боевой, огневой, специальной, инженерной, медицинской и другой подготовки.

На вооружение подразделения поставлены образцы стрелкового вооружения АК-74М, ВСС "Винторез", пистолеты Стечкина и Шпагина, винтовки АСВК "Корд".

Кроме того, подразделение укомплектовано специальными бронеавтомобилями "Тайфун-К", "Тигр", беспилотными летательными аппаратами для ведения воздушной разведки, а также парашютными системами с управляемым крылом типа "Мальва" и "Арбалет", сообщает пресс-служба Западного военного округа.

20.12.2018
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Продукция
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Арбалет РЛК
КСВК
Система поражения "Ратник"
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