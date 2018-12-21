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21.12.2018
ЦАМТО

На научно-практической конференции в Санкт-Петербурге рассматриваются вопросы военного кораблестроения

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Санкт-Петербург. Архивное фото
Санкт-Петербург. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 20 декабря. В Санкт-Петербурге на базе Военного учебно-научного центра ВМФ России 19 декабря начала работу VII научно-практическая конференция, на которой рассматривается комплекс вопросов военного кораблестроения.

Конференция проходит под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева. В ней принимают участие начальники ведущих управлений Главного командования ВМФ, высший командный состав Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, руководство проектно-конструкторских организаций и предприятий ОПК, руководители профильных научно-исследовательских институтов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Участники пленарных заседаний, состоявшихся в рамках первого дня научно-практической конференции, рассмотрели ряд направлений развития подводного и надводного кораблестроения в интересах Военно-морского флота, а также обсудили основные аспекты программы кораблестроения до 2050 года. Программа второго дня конференции предполагает работу ее участников по секциям.

Во вступительном слове к участникам конференции главком ВМФ России отметил, что "целью работы форума является выработка представителями Военно-морского флота и промышленности единого подхода в работе по оснащению подводных и надводных сил на ближнесрочную и долгосрочную перспективу".

"Конференция дает нам прекрасную возможность сверить часы и развивать дальнейшее взаимодействие между ВМФ, научными организациями, проектно-конструкторскими бюро, предприятиями, задействованными в строительстве и оснащении кораблей и подводных лодок различных классов", – подчеркнул главком.

"Все составляющие Военно-морского флота активно развиваются. Динамично развивается и научно-технический прогресс в военно-морской сфере. В ходе конструктивного разговора мы еще раз сверим наши позиции для последующей эффективной совместной работы", – обратился В.Королев к участникам конференции.

20.12.2018
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