Мотострелковые подразделения общевойсковой армии ЗВО оснастили новейшими коллиматорными прицелами

ЦАМТО, 20 декабря. Мотострелковые подразделения общевойсковой армии ЗВО в рамках выполнения гособоронзаказа оснастили двумя видами новейших прицелов для стрелкового оружия.

Навесное оборудование поступило на вооружение воинских частей и соединений, дислоцированных в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

Новейшие коллиматорные прицелы предназначены для ведения стрельбы в любое время суток и применяются с различными модификациями автомата и ручного пулемета Калашникова.

В отличие от лазерных целеуказателей, прицельную марку видит только стрелок. Прицел имеет двойную подсветку, не требующую специальной настройки. Он особенно полезен при проведении операций в тесных помещениях, где невозможно захватить цель обоими глазами.

Коллиматорный прицел обеспечивает удобство и простоту прицеливания, что позволяет в динамичных условиях боя, а также в условиях ограниченного времени на открытие огня из неустойчивых положений значительно повысить эффективность стрельбы за счет сокращения времени на прицеливание и минимизации последствий ошибок наведения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.