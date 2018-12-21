"Укроборонпром" начнет переход на стандарты НАТО в 2019 году

ЦАМТО, 20 декабря. Госконцерн "Укроборонпром" с 2019 года переходит на стандарты НАТО, завершить процесс планируют к концу 2020 года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"С 2019 года начнется практическое внедрение натовских технических стандартов по производству вооружения и военной техники в Украине. Это позволит значительно повысить качество украинского оружия и обеспечит взаимную совместимость боевых систем Украины и стран-членов Альянса", – говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Отмечается, что такое решение было принято на заседании 27-й совместной рабочей группы Украина-НАТО.

"Для ускорения перехода на новые стандарты украинского ОПК летом 2019 года технические эксперты НАТО посетят предприятия "Укроборонпрома", которые входят в кластеры авиастроения и радиолокации. Завершение адаптационных процедур и полная имплементация стандартов НАТО к руководящим документам оборонного сектора и оборонно-промышленного комплекса Украины запланирована на конец 2020 года", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу "Укроборонпрома".