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21.12.2018
ЦАМТО

В Воздушно-десантных войсках создана полноценная научная рота

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Берет в руке десантника на празднике дня ВДВ. Архивное фото
Берет в руке десантника на празднике дня ВДВ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Степанов

ЦАМТО, 20 декабря. В Воздушно-десантных войсках отобрали еще 20 лучших молодых инженеров, чтобы они продолжили свою службу в специальном подразделении – научно-производственной роте ВДВ.

Теперь ВДВ с полным штатом из более чем 80 молодых специалистов научно-производственного подразделения на новом качественном уровне будут создавать прорывные технологии и участвовать в разработке перспективных образцов техники и вооружения в интересах войск.

В следующем году военные-инженеры представят свои разработки, созданные совместными усилиями со специалистами Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова и Научно-производственного объединения "Сплав".

Молодые специалисты, имеющие опыт работы в высокотехнологичной сфере, как и их предшественники, прибыли в научно-производственную роту ВДВ для прохождения военной службы в десанте и продолжения работы в конструкторских бюро оборонных предприятий Тульской области. Военные инженеры будут посвящать общевойсковой подготовке только один день в неделю, используя остальное время для продолжения научной работы в Конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова и Научно-производственном объединении "Сплав".

К исполнению своих служебных обязанностей в составе научно-производственной роты вновь прибывшие молодые специалисты приступят в январе 2019 года после принятия военной присяги, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.

20.12.2018
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принадлежат ЦАМТО
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