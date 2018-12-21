В Воздушно-десантных войсках создана полноценная научная рота

ЦАМТО, 20 декабря. В Воздушно-десантных войсках отобрали еще 20 лучших молодых инженеров, чтобы они продолжили свою службу в специальном подразделении – научно-производственной роте ВДВ.

Теперь ВДВ с полным штатом из более чем 80 молодых специалистов научно-производственного подразделения на новом качественном уровне будут создавать прорывные технологии и участвовать в разработке перспективных образцов техники и вооружения в интересах войск.

В следующем году военные-инженеры представят свои разработки, созданные совместными усилиями со специалистами Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова и Научно-производственного объединения "Сплав".

Молодые специалисты, имеющие опыт работы в высокотехнологичной сфере, как и их предшественники, прибыли в научно-производственную роту ВДВ для прохождения военной службы в десанте и продолжения работы в конструкторских бюро оборонных предприятий Тульской области. Военные инженеры будут посвящать общевойсковой подготовке только один день в неделю, используя остальное время для продолжения научной работы в Конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова и Научно-производственном объединении "Сплав".

К исполнению своих служебных обязанностей в составе научно-производственной роты вновь прибывшие молодые специалисты приступят в январе 2019 года после принятия военной присяги, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.