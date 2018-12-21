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21.12.2018
ЦАМТО

ВМФ России пополнится патрульным кораблем "Василий Быков" и спасательным судном "Капитан Гурьев"

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Головной патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков. Архивное фото
Головной патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков. Архивное фото.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / пресс-служба Южного военного округа /

ЦАМТО, 20 декабря. В Новороссийске 20 декабря состоится торжественная церемония подъема Андреевского военно-морского флага и приема в состав ВМФ головного патрульного корабля проекта 22160 "Василий Быков" и спасательного буксирного судна проекта 22870 "Капитан Гурьев".

Церемония пройдет с участием представителей Главного командования ВМФ России, Командования Черноморского флота, руководства Зеленодольского судостроительного завода и Астраханского судоремонтного завода (филиала Центра судоремонта "Звездочка").

Ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев заслушал в Адмиралтействе руководителей профильных управлений Главного командования ВМФ о завершении и результатах государственных испытаний патрульного корабля "Василий Быков" и спасательного буксирного судна "Капитан Гурьев". По словам главкома ВМФ России, "патрульный корабль "Василий Быков" является головным в серии, которая строится для Военно-морского флота в рамках программы надводного кораблестроения. Эти корабли идеально справятся с задачами антипиратского характера, а также существенно повысят эффективность действий группировок сил ВМФ в море".

Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" построен для ВМФ России на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М.Горького.

Патрульные корабли проекта 22160, спроектированные АО "Северное ПКБ" (г.Санкт-Петербург), предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий они должны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Кроме того, они будут решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, а также выполнять поисково-спасательные функции.

Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток, скорость – 30 узлов, водоизмещение – 1700 т, экипаж – 80 человек, дальность плавания – 6000 морских миль.

Для эффективного выполнения задач по предназначению корабли в качестве штатного вооружения имеют 57-мм артиллерийскую установку, зенитный ракетный комплекс, пулеметы. На корабле предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС. Корабль оснащен самыми современными радиотехническими и гидроакустическими комплексами.

В зависимости от характера выполнения задач, на кораблях возможно размещение различных систем вооружения и технических средств в контейнерном (модульном) исполнении включая:

- универсальные ракетные комплексы;

- противокорабельные ракетные комплексы;

- перспективные зенитные ракетные комплексы;

- средства радиоэлектронной борьбы;

- минное вооружение различных типов и назначения (включая минно-торпедные комплексы);

- подводные телеуправляемые минно-поисковые комплексы;

- различную аэромобильную технику и вооружение морской пехоты.

Это первый российский корабль, который спроектирован с применением модульной концепции вооружения. Часть вооружения на корабле монтируется на стадии строительства и не меняется в течение всей службы. Зарезервированы площади и объемы, которые в ходе ремонта или модернизации можно использовать для размещения дополнительного вооружения. В настоящее время АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" ведет строительство еще 5 единиц патрульных кораблей проекта 22160 – "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин", "Сергей Котов", "Виктор Великий" и "Николай Сипягин".

Спасательное буксирное судно "Капитан Гурьев" проекта 22870 построено на Астраханском судоремонтном заводе (филиал АО "Центр судоремонта "Звездочка"). Водоизмещение судна составляет 1200 т. длина – 57 м, ширина – 14 м, осадка – 3,2 м, максимальная скорость хода – 14 узлов, автономность – 20 суток, экипаж – 26 человек.

Спасательно-буксирное судно "Капитан Гурьев" проекта 22870 предназначено для оказания помощи аварийным кораблям (судам) и спасения личного состава, буксировки кораблей, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. Обладает возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 м. Кроме того, судно может выполнять задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также вести поисковые и обследовательские работы.

Закладка судна состоялась 27 января 2016 года. "Капитан Гурьев" стал пятым судном проекта 22870, построенным астраханскими корабелами по проекту ОАО "КБ "Вымпел" (г.Нижний Новгород). Головной буксир проекта 22870 "Профессор Николай Муру" был передан Военно-морскому флоту в 2014 году, сообщает Группа информационного обеспечения ВМФ.

20.12.2018
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Ка-27ПС
Компании
Звездочка
ЗДЗ Горького
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Проекты
22160
22870
ЧФ
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