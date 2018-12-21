Самая большая "Мрия"

В июне 2001 г. на самом, пожалуй, престижном авиасалоне в мире в Ле Бурже (Франция), на котором автор статьи побывал впервые, не просто звездой, а, без преувеличения, суперзвездой была "Мрия" (мечта - в переводе с украинского) - шестидвигательный гигант Ан-225, созданный в прославленном ОКБ О.К. Антонова.

Первый полет этого уникального, самого большого в мире самолета с непростой судьбой состоялся 30 лет назад, 21 декабря 1988 г.

Первоначально самолет создавался для перевозки различных частей ракеты-носителя "Энергия" и орбитального корабля "Буран" на Байконур для окончательной сборки. Проектная длина некоторых из них достигала 60 м, а диаметр - 8 м. Проект "Мрии" реализовывался в рамках перспективной космической программы, в которой Ан-225 должен был стать первой ступенью системы воздушного старта космического корабля, летающим космодромом, со "спины" которого космический "челнок" должен был стартовать на орбиту.

Для доставки фрагментов и использования "Руслана" в качестве "летающего" космодрома требовалась кардинальная корректировка проекта, в т. ч. замена вертикального однокилевого оперения (находилось в зоне струи двигателей стартующего "челнока") на двухкилевое.

Концепция нового самолета разрабатывалась под руководством генерального конструктора Петра Васильевича Балабуева, возглавившего ОКБ в 1984 г. после ухода из жизни О.К. Антонова. Скажем кратко о главных конструктивных особенностях нового самолета по сравнению с "Русланом".

Прежде всего, это крыло с новым центропланом увеличенного размаха, но с "руслановской" отъемной частью крыла, способное нести шесть запорожских двигателей ТРДД Д18Т. Вставка дополнительных секций удлинила фюзеляж, на нем сверху установили узлы крепления для грузов.

Увеличено число опор основных шасси до семи с каждого борта, носовое шасси усилено. Спроектировано новое хвостовое двухкилевое оперение. Эти и другие "новинки" обеспечили решение главных задач: перевозка крупногабаритных, тяжелых, длинномерных грузов общей массой до 250 т внутри грузовой кабины (ее размеры: длина - 43 м, ширина по полу - 6,4 м, высота - 4,4 м); перевозка тяжелых крупногабаритных моногрузов массой до 200 т на фюзеляже; создание на базе "Мрии" авиационно-космических систем.

21 декабря 1988 г. Ан-225 взлетел с аэродрома "Святошино" с экипажем ОКБ во главе с Заслуженным летчиком-испытателем СССР Александром Галуненко. В феврале 1989 г. в аэропорту "Борисполь" прошла презентация "Мрии".

Страна разваливалась, а "Мрия" летала по миру с огромным успехом. Настоящий фурор вызвало появление "Мрии" с "Бураном" на фюзеляже в Ле Бурже летом 1989 г. В 1989-1993 гг. "Мрия" с триумфом демонстрировалась на авиасалонах в США, Канаде, Великобритании, Сингапуре, а в августе 1993 г.- на "Мосаэрошоу" в Жуковском. Выполнялись и грузовые перевозки в стране и за рубежом, подтвердившие огромный транспортный потенциал самолета. Когда к программе "Энергия - Буран" был практически потерян интерес со стороны государства и прекращено финансирование, дальнейшая судьба "Мрии" в качестве авиационно-космической транспортной системы стала неопределенной.

К апрелю 1994 г. "Мрия" налетала 671 час и 339 полетов, успев выполнить большую часть программы госиспытаний, подтвердив заданные параметры и характеристики. Это послужило позднее базой для сертификации самолета. А сам он, между тем, встал на семилетний прикол на земле.

7 мая 2001 г. можно считать вторым рождением "Мрии": состоялся "второй первый" взлет модернизированного Ан-225, предназначенного для коммерческих грузоперевозок. В течение месяца Ан-225 выполнил около 20 испытательных полетов, продемонстрировав высокую надежность и успешно завершив программу сертификации.

26 мая 2001 г. в аэропорту "Борисполь" председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина вручила разработчикам Ан-225 сертификат типа.

А 11 сентября 2001 г. под руководством Александра Галуненко "Мрия" установила абсолютные мировые рекорды: на высоту 2000 м была поднята коммерческая нагрузка 253,820 т, а самолет с грузом 250 т достиг высоты 10 570 м.

Так началась новая глава в жизни уникального самолета, который работает в авиакомпании "Авиалинии Антонова". Летом 2018 г. "Мрия" выполнила серию из 12 последовательных рейсов по доставке генераторов (массой до 160 т) для теплоэлектростанции из Чили в Боливию. А недавно, в сентябре 2018 г. "Мрия" совершила кругосветное путешествие, преодолев более 33 тыс. км по доставке гуманитарной помощи на остров Гуам. Масса доставленного груза - 123 т.

Сложно представить, как сложилась бы судьба "Мрии", будь она создана на 10-15 лет ранее. Удивительно, как лишь за три года до распада великой авиационной державы появился уникальный самолет. Наверное, советский авиапром даже в конце 80-х гг. имел огромный запас прочности, который, к сожалению, мы впоследствии во многом растеряли.

Илья Вайсберг