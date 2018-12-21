На бис: корабли ВМСУ хотят прорваться через Керченский пролив

Украинские корабли готовятся к проходу через Керченский пролив

Украина намерена вновь отправить свои военные корабли через Керченский пролив, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Он отметил, что новый проход ВМС Украины должны совершить в сопровождении представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы "доказать, что Киев соблюдает законы". По словам Турчинова, он запросил НАТО о сопровождении, но ответа еще не получил.

Военные корабли ВМС Украины могут снова попытаться пройти через Керченский пролив. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает "Би-би-си Украина".

"Для Киева это принципиальный вопрос, не допускающий промедления. Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье", - заявил Турчинов.

Он добавил, что украинские власти планируют осуществить свой замысел, пригласив к участию представителей ОБСЕ и прочих международных организаций - чтобы "доказать, что Киев соблюдает законы".

По словам Турчинова, СНБО запрашивал НАТО о сопровождении своих кораблей в этом походе, но пока что никакого ответа от Североатлантического альянса не получил.

В Министерстве иностранных дел России заявление Турчинова охарактеризовали как "абсолютно безответственное". Представитель МИДа Мария Захарова подчеркнула, что слова секретаря СНБО призваны лишь "усугубить сложившуюся ситуацию", передает НСН.

Напомним, двумя днями ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил что Киев готовит на границе с Россией вооруженную провокацию, и она намечена на конец декабря.

Заместитель комитета Государственного совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Сергей Шувайников в свою очередь заявил, что слова главы СНБО о планах нового прохода кораблей ВМСУ через Керченский пролив подтверждает намерение Киева устроить "войнушку" ради поднятия рейтинга президента Петра Порошенко.

По его словам, есть несколько вариантов ответа на украинскую провокацию, отмечает ФАН. Как уточнил политик, Киев тем самым добивается обострения ситуации, пытаясь поднять свой рейтинг в глазах западных стран.

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России.

Часом позже уже в Керченском проливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток. Части ВСУ были стянуты к российским границам, а россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был официально запрещен въезд на территорию Украины.

Вскоре после этого подразделения десантно-штурмовых войск и бронетехника ВСУ были передислоцированы на границу с Россией. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Важным элементом адекватного ответа на действия агрессора является наращивание группировок войск в соответствии с утвержденным мной Стратегическим планом применения ВСУ. В рамках этого процесса боевые части и подразделения ВСУ передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности и быть готовыми остановить агрессора, не теряя ни секунды", - заявил украинский президент.

28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе является провокацией киевских властей и, возможного, самого президента Украины Петра Порошенко перед выборами в 2019 года.

"Это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, и действующим президентом в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года", - подчеркнул он.

Ярослав Медведев