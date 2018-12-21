Главный военный банк подготовился к отключению от Visa и MasterCard

Промсвязьбанк, назначенный опорным банком оборонной промышленности, подготовился к возможному отключению от международных платежных систем, в первую очередь Visa и MasterCard. Об этом рассказал глава кредитной организации Петр Фрадков, которого цитирует принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".

"Провели работу с Visa и Mastercard — коллеги согласны и хотят продолжать работать с нами в прежнем режиме. Обеспечительные депозиты в платежных системах есть, в этом смысле мы все свои обязательства выполняем, но размер их мы снизили до минимального уровня", — отметил Фрадков.

По его словам, банк не будет полностью прекращать работу с международными платежными системами: "Пока что повода нет".

Вместо этого Промсвязьбанк развивает сотрудничество с российской платежной системой "Мир" и ее оператором — Национальной системой платежных карт (НСПК). Это позволит проводить внутренние расчеты при любом развитии событий. В случае отключения от Visa и MasterCard вернуть обеспечительные депозиты банку не удастся.

По словам Фрадкова, Промсвязьбанк также сократил долю валютных пассивов и активов: с 12,6 до 5,7 процента и с 17,5 до 6,8 процента соответственно.

Промсвязьбанк назначен опорным банком для оборонной промышленности после начала санации в декабре прошлого года. Предполагается, что ему передадут все оборонные кредиты и госконтракты, что позволит снять с остальных кредитных организаций риск санкций из-за сотрудничества с оборонными предприятиями.