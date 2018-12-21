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21.12.2018
Интерфакс-АВН

Арктическая мобильная РЛС создана концерном "РТИ"

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Во время учений арктической мотострелковой бригады
Во время учений арктической мотострелковой бригады.
Источник изображения: ТАСС/Лев Федосеев

Комплекс поможет газовикам, пограничникам, спасателям и морякам

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн "РТИ" создал арктический реконфигурируемый радиолокационный комплекс радиовидения, сообщает пресс-служба концерна.

"В рамках программы формирования научно-технического задела для решения задач оперативной разведки и мониторинга Арктического региона и Северного морского пути в инициативном порядке без привлечения стороннего финансирования Концерн РТИ завершил работы по созданию реконфигурируемых двухдиапазонных радиолокационных комплексов радиовидения", - сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что в новинке используются две длины волн Р- и Х-диапазона и применён принцип поляриметрической обработки, что позволяет комплексу исследовать различные типовые объекты локации.

Он предназначен для мониторинга и обнаружения неподвижных наземных объектов (районы промышленной застройки, узлы железнодорожных станций, морские и речные порты, взлетно-посадочные полосы, транспортные магистрали и линии электропередачи), движущихся целей (автотранспортные средства в движении), а также надводных целей (корабли и суда, водные объекты в период ледохода, сплава, нефтяные платформы, мосты, переправы, дамбы). Также комплекс обеспечивает высокую оперативность разведки ледового покрытия и существенно снижает стоимость единицы информации.

"Одной из главных конструктивных особенностей комплекса радиовидения является возможность реконфигурации под конкретные требования заказчика и типы воздушных носителей, то есть его модульность", - заявил генеральный директор "РТИ" Максим Кузюк, слова которого приводит пресс-служба.

Он сообщил, что модульная архитектура, а также уникальное соотношение масса-габаритных характеристик и небольшая потребляемая мощность "позволяют устанавливать разные модификации комплекса на летательные аппараты различных классов - от самолета Ил-18 и вертолета Ми-8 до БЛА типа "Альтиус" и "Орион", а также на сверхлегкие модификации БЛА".

В концерне отмечают, что комплекс радиовидения позволит обеспечить информационную поддержку безопасного круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Также он предназначен для решения задач по предупреждению разрушения платформ нефтегазодобычи в результате столкновения с дрейфующими ледяными полями и айсбергами, выявления очагов возникновения техногенных катастроф и разливов нефтепродуктов, предотвращения нарушений государственной границы и существенно повысит эффективность проведения спасательных операций.

20.12.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Ил-18
Ми-8
Проекты
Арктика
БПЛА
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