Жажда крови: Украине очень нужна "морская сотня"
Властям Киева срочно нужны многочисленные жертвы, своеобразная "небесная сотня", но в этот раз на море. Избрав стратегию максимального обострения отношений с Россией, националистический режим готов пойти на любые провокации.
Именно так необходимо оценивать сегодняшние заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.
Уже после первой провокации в районе Керченского моста было ясно, что Украина на этом не остановится, и все последующие шаги, предпринятые в впоследствии, говорили об этом.
Можно предположить, что на этот раз в своеобразный рейд пойдут уже не три единицы ВМСУ, а силы, гораздо большие по численности. Не исключено, что для провокации будут стянуты все корабли и вспомогательные суда, которые хоть как-то могут держаться на плаву, в том числе десантно-штурмовые катера "Кентавр" проекта 58503, бронекатера проекта 58155 "Гюрза-М", ракетный катер проекта 206МР "Прилуки".
Не исключено, что будут мобилизованы и гражданские суда, на которые установят скорострельные автоматические артиллерийские установки и переносные зенитные ракетные комплексы.
Возможно, одно из плавсредств будет выполнять роль "госпитального" с соответствующими опознавательными знаками. Именно им и будут прикрываться боевые корабли.
Плюс обязательно привлекут представителей "прогрессивной международной общественности", наблюдателей от гуманитарных организаций, а также работников СМИ. В том числе иностранных.
При этом для Украины выгодным станет любой результат. В том числе, если их встретят жестко, с применением оружия. Появится возможность покрасоваться на трибуне ООН, еще раз потребовать санкций, военного присутствия многонациональных сил в Азовском море. Чем будет больше жертв - убитых и раненых - тем для провокаторов лучше.
Дмитрий Лемешко
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