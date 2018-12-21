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21.12.2018
Российская газета

Названы семь критических проблем ВМС США

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ВМС США
ВМС США.
Источник изображения: rg.ru

Как ВМС США могут покупать новые корабли и самолеты, если они не в состоянии поддерживать те, что у них имеются? Этим вопросом задалась Счетная палата США (Government Accountability Office, GAO), представившая свежий доклад о состоянии военно-морских сил страны.

Как сообщает издание The National Interest, аудиторы выделили семь ключевых проблем, явно проявившихся в последние годы и до сих пор не решенных.

Подготовка личного состава

Эта проблема в полной мере проявила себя в 2017 году, когда военные корабли США неоднократно попадали в "морские ДТП" что называется, на ровном месте. В июне эсминец Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal у берегов Японии, в результате происшествия погибли семь американских моряков. Спустя два месяца эсминец John S. McCain столкнулся в Южно-Китайском море с танкером Alnic MC, боевой корабль получил серьезные повреждения, пострадали пять моряков, еще десять пропали без вести. А в декабре все тот же Fitzgerald получил дополнительные повреждения при погрузке на транспортное судно MV Transshelf. Этот корабль должен был доставить эсминец на ремонт.

Все это, пишет The National Interest, привело к опасению, что моряки "забыли основные навыки обращения с кораблями". С тех пор были внесены изменения в программу обучения личного состава, однако "подготовка к десантным операциям и масштабным коллективным учениям более высокого уровня не могут быть полностью реализованы в течение нескольких лет".

Техническое обслуживание

В период с 2012 по 2018 годы только 30 процентов работ по техобслуживанию было выполнено в срок. В частности, большинство подводных лодок ВМС столкнулись с такими задержками. Отставание от графика было вызвано недостаточной пропускной способностью на государственных верфях, нехваткой мощностей.

Переутомление моряков

В 2017 году GAO пришла к выводу, что ВМС недооценивают, сколько моряков необходимо для управления кораблями, это привело к уменьшению состава экипажей и переутомлению личного состава.

И хотя командование военно-морскими силами США говорит, что базирующиеся за границей корабли укомплектованы минимум на 95 процентов, сами моряки в анонимных интервью признаются: реальный опыт и навыки при формировании команды учитываются слабо. Поэтому и выходит - по документам полный комплект, а по факту компетентных людей не хватает.

Нереалистичное бюджетирование

ВМС США хотят увеличить количество кораблей на 25 процентов и планирует купить 301 новое судно в период до 2048 года, а также продлить срок службы более старых эсминцев и подводных лодок. Но GAO и Бюджетное управление Конгресса подсчитали, что военно-морское командование "последовательно и значительно недооценивает стоимость и сроки поставки новых кораблей на флот. Например, по оценкам ВМС, покупка кораблей, указанных в плане на 2019 финансовый год, обойдется в 631 миллиард долларов в течение 30 лет, а Бюджетное управление Конгресса подсчитало, что эти новые корабли будут стоить 801 миллиард.

Старение самолетов

Многие модели самолетов ВМС, ВВС и корпуса морской пехоты мало пригодны для реальных боевых действий в силу своего возраста, отсутствия запчастей для старых маши и нехватки механиков.

Нехватка пилотов

Нехватка пилотов в корпусе морской пехоты выросла в период с 2006 по 2017 год в четыре раза - до 24 процентов, в то же время ВМС изо всех сил пытался заполнить имеющиеся вакансии летчиков. "Мы также обнаружили, что ответственные службы в последнее время не переоценивали требования к авиаотрядам, чтобы отразить возросшую нагрузку на пилотов, - отметили в GAO. - В результате заявленная нехватка фактически может быть больше".

F-35

Про новейший истребитель пятого поколения США, а точнее его проблемы, написано уже много всего. Машина чрезмерно дорогая, "сырая", и не ясно когда сможет полноценно заступить на службу. Достаточно сказать, что в 2017 году только 15 процентов F-35B в ВМС США были полностью пригодны для выполнения боевых задач. "Военно-морским силам и корпусу морской пехоты, возможно, придется решить, готовы ли они принять менее надежный самолет, чем планировалось изначально", - предупредили в GAO.


 Алексей Иванов

20.12.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Китай
США
Япония
Продукция
Arleigh Burke
F-35B
Проекты
Военные учения
Истребитель 5 поколения
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