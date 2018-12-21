Модернизированный Т-80БВМ сможет стрелять снарядами с обедненным ураном

У боевой машины доработан стабилизатор вооружения и механизм заряжания под боеприпасы 3БМ59 "Свинец-1", 3БМ60 "Свинец-2", сообщается в выпущенном Минобороны РФ справочнике "Армия России в сравнении"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский модернизированный танк Т-80БВМ получил возможность применять боеприпасы с сердечником из обедненного урана, сообщается в выпущенном Минобороны РФ справочнике "Армия России в сравнении".

В брошюре отмечается, что у Т-80БВМ "доработан стабилизатор вооружения и механизм заряжания под боеприпасы 3БМ59 "Свинец-1", 3БМ60 "Свинец-2".

Как следует из открытых источников, бронебойный оперенный подкалиберный снаряд "Свинец-1" имеет сердечник из карбида вольфрама, "Свинец-2" - сердечник с урановым сплавом. По разным данным, "Свинец-1" способен пробить 700 - 740 мм однородной брони на дистанции 2 км, "Свинец-2" - 800 - 830 мм на том же расстоянии.

Информацию, что один этих снарядов обладает сердечником с обедненным ураном, подтвердил ТАСС военный эксперт, главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский. "Там сплав обедненного урана с вольфрамом", - сказал Мураховский, добавив, что он известен в открытых источниках под названием "Материал-Б".

Мураховский сообщил, что применение снарядов с обеденным ураном не нарушает никаких международных соглашений. Такие боеприпасы, уточнил он, в российской армии хранятся вне арсеналов частей и относятся к категории специальных запасов.

На вооружении армии США также имеются танковые снаряды с сердечником из обедненного урана. В частности, в боекоплект американского танка Abrams может входить боеприпас M829A1, способный, по разным данным, пробить на дистанции 2 км от 650 до 700 мм гомогенной брони. Эффективность бронебойных снарядов с вольфрамом и обедненным ураном обусловлена более высокой плотностью этих материалов по сравнению со сталью.

Т-80БВМ

Т-80БВМ - дальнейшая модернизация танка Т-80БВ. Машина оснащена многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У", более совершенным 125-миллиметровым орудием 2А46М-4, доработанным газотурбинным двигателем, динамической защитой "Реликт". По сообщениям пресс-службы Минобороны, Т-80БМВ начали поступать на вооружение российской армии в этом году.