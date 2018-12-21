Песков рассказал, почему у Путина нет смартфона

Пресс-секретарь президента отметил, что смартфоны выставляют пользователя "на всеобщий показ"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал использование смартфона добровольным эксгибиционизмом. В том числе из-за этой чрезмерной открытости глава государства Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном. Об этом представитель Кремля заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

Отвечая на вопрос, есть ли у главы государства смартфон, Песков сказал: "Насколько я знаю, нет. У него телефона нет".

"Вы не забывайте, что иметь смартфон - это такой добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность. Вы заведомо, беря в руки смартфон, ставите галочку, что я готов выставлять все на всеобщий показ, - отметил пресс- секретарь. - К сожалению, так устроен мир, и нужно отдавать себе в этом отчет. Соответственно, это не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин".

По его словам, "старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут".

Использование распечаток

Представитель Кремля рассказал также, что при подготовке информационных материалов для президента по-прежнему используются папки с распечатками. "Папки с распечатками существуют, существуют дайджесты, которые делаются на бумаге, телевизионные дайджесты, которые делаются на электронных носителях. Но и сам президент может в компьютере посмотреть, интернет, традиционно, и телевизор", - добавил он.

Отвечая на вопрос, советуется ли он с президентом перед тем, как прокомментировать для СМИ то или иное громкое заявление иностранного лидера, Песков пояснил, что "если нужно, всегда есть возможность спросить позицию президента".

В качестве примера журналист привела недавнее заявление президента Украины, который назвал войной инцидент в Керченском проливе. Песков отметил на это, что "очень много ситуаций, когда позиция России последовательна, хорошо известна".

"Подобные заявления президента Украины, в них нет ничего нового. Это была очевидная попытка провокации, поэтому новизны в этом нет. Добавилась только палитра предэлекторальная на Украине, которая лишь усилила провокационные элементы в риторике руководства Украины", - добавил пресс-секретарь.