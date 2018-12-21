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21.12.2018
ТАСС

"Союз МС-09" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

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Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-09"
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-09".
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Как сообщили в Центре управления полетами, самочувствие у космонавта Роскосмоса Сергея Прокопьева, астронавтов NASA и Европейского космического агентства Серены Ауньон и Александера Герста хорошее

КОРОЛЕВ /Московская область/, 20 декабря. /ТАСС/. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-09" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС), а также с контейнерами с пробами из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля, совершил посадку в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в 08:03 мск. Об этом сообщили в четверг журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

"Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Сергеем Прокопьевым, астронавтом NASA Сереной Ауньон и астронавтом Европейского космического агентства Александером Герстом совершил посадку", - сказал представитель Центра.

Корабль отстыковался от МКС в 04:40 мск.

На МКС продолжат работу космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

Следующая экспедиция на МКС отправится с космодрома Байконур 1 марта на корабле "Союз МС-12". В состав нового экипажа входят космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на МКС еще в октябре 2018 года, однако не долетели до станции из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.

Сообщается также, что вернувшиеся с МКС члены экипажа эвакуированы из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-09". "Все три члена экипажа корабля "Союз МС-09" успешно эвакуированы", - сообщили в Центре. Ранее представитель ЦУП уточнял, что "самочувствие экипажа хорошее".

Пробы для ФСБ

Прокопьев привез на Землю специальные изолирующие контейнеры. В них содержатся пробы из отверстия "Союза МС-09", взятые во время выхода в открытый космос, а также образцы микрометеоритной защиты корабля.

Космонавты в ночь на 12 декабря выполнили выход в открытый космос для осмотра отверстия в обшивке "Союза". Они вскрыли теплоизоляцию и противометеоритную защиту, осмотрели и сфотографировали отверстие, а также взяли пробы с поверхности. Операция по вскрытию противометеоритной защиты в космосе проводилась впервые в истории мировой космонавтики.

Ранее Кононенко переслал на Землю фотографии образцов и самого отверстия в бытовом отсеке "Союза МС-09".

Источник в силовых структурах ранее сообщал ТАСС, что взятые во время выхода в космос 11-12 декабря пробы из "дыры" в "Союзе МС-09", а также с части противометеоритной защиты корабля будут 20 декабря переданы на анализ в лабораторию ФСБ для химического анализа. Он уточнил, что в ракетно-космической отрасли нет лабораторий с достаточным уровнем компетенций и технического оснащения для проведения таких исследований. Одна из задач экспертов службы, как уточнил источник, - определить во взятых пробах наличие герметика или клея, отличного от того, которым заделали отверстие космонавты 30 августа.

В новость были внесены изменения (08:51 мск) - добавлена информация об эвакуации экипажа

20.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Канада
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН
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